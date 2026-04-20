İlkay Gündoğan, üçüncü kez baba oldu
Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan ve eşi Sara Arfaoui, bir kez daha anne ve baba oldu. Çift, 'Kian' adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldı
Giriş: 20 Nisan 2026 - 21:27
İlkay Gündoğan, 2022 yılında İtalyan model Sara Arfaoui ile hayatını birleştirmişti.
Çift, 2023 yılında oğulları Kais'i, 2025 yılında ise kızları Ella'yı kucaklarına alarak iki kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.
İlkay ve Sara Gündoğan çifti, geçtiğimiz yıl üçüncü kez bebek beklediklerini duyurarak sevenlerine müjdeli haberi vermişti.
İkili, bu kez 'Kian' adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldı.
Galatasaray Kulübü, haberi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: Futbol A Takımı oyuncularımızdan İlkay Gündoğan ve değerli eşi Sara Gündoğan’ın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. İlkay ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Kian’a uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!
