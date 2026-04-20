İlkay Gündoğan, üçüncü kez baba oldu

Galatasaray Kulübü, haberi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: Futbol A Takımı oyuncularımızdan İlkay Gündoğan ve değerli eşi Sara Gündoğan’ın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. İlkay ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Kian’a uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!