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Haberler İş-Yaşam İlker Aycı, Air India CEO'luğunu reddetti
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İlker Aycı, "Air India Üst Yöneticiliği görevini" reddetme kararı aldı

İlker Aycı, Tata Group bünyesindeki Air India'nın üst yöneticilik (CEO) görevini reddetme kararı aldığını bildirdi.

İlker Aycı, Air India CEO'luğunu reddetti
AA

İlker Aycı, Tata Group bünyesindeki Air India'nın üst yöneticilik (CEO) görevini reddetme kararı aldığını bildirdi.

Ocak ayının sonunda Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevinden istifa eden Aycı, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Nisan itibarıyla başlayacağı ilan edilen görevin Hindistan kamuoyunda bazı çevrelerce farklı bir zemine çekilme çabasını yakından izlediğini aktardı.

Kariyeri boyunca kurum menfaatini ve ailesinin huzur ve güvenliğini ön planda tutmayı tercih eden bir yönetici olarak, bu tartışmalar sürecinde göreve başlamanın doğru ve onurlu bir seçim olmayacağına karar verdiğini kaydeden Aycı, şu ifadeleri kullandı:

"Air India'yı yönetme ve geleceğini şekillendirme görevi için Tata Group'un şahsıma sunduğu bu teklife bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Ancak Tata Sons Yönetim Kurulu Başkanı Mr. N. Chandrasekaran ile de yaptığım görüşme sonucunda, ailemin huzuru ve mutluluğu için ve aynı zamanda global bir şirket olarak saygı duyduğum Tata Group’un olumsuz etkilenmemesi adına bu görevi uzun ve detaylı değerlendirmeler sonucunda reddetme kararı aldığımı kamuoyunun bilgilerine sunarım."

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