İlker Kaleli: Sabah akşam İspanyol oldum!

"ÇOK YOĞUN BİR ÇALIŞMA YAPTIM"

Dizi için İspanyolca eğitim aldığını da sözlerine ekleyen Kaleli, "Beş hafta kadar Madrid'de kaldım. İspanyolca eğitim aldım. Ezberin yapılması, dile hakimiyet kurulması gerekiyordu. Çok yoğun bir çalışma yaptım. Sabah akşam İspanyol oldum. Senaryo ve dile hakimiyet üzerinden gittik. Her dilde olduğu gibi belli başlı kalıplar var onlardan başladık" dedi.