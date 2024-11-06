İlker Kaleli ve Sıla’nın 'Kapkara'sı zirvede

İlker Kaleli ve Sıla, ortak yaptıkları 'Kapkara' ile zirveye yerleşti. 1 Kasım’da tüm dijital platformlarda yayınlanan 'Kapkara', ilk günden YouTube, Spotify, Apple Music ve Fizy gibi platformların çalma listelerinin en üst sıralarına yerleşti.

Sözlerini Sıla’nın yazdığı, müziğini ve düzenlemesini İlker Kaleli’nin yaptığı 'Kapkara' ilk kez geçen hafta sonu Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverle buluşmuş, ikili sahnede canlı performans sergilemişti.