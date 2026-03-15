        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa İlker Püren: Sözümüzü tuttuğumuz için mutluyuz! - Kasımpaşa Haberleri

        İlker Püren: Sözümüzü tuttuğumuz için mutluyuz!

        Süper Lig'in 26. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Kasımpaşa'da yardımcı antrenör İlker Püren açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 19:37 Güncelleme:
        "Sözümüzü tuttuğumuz için mutluyuz!"

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Kasımpaşa'da yardımcı antrenör İlker Püren, ligde psikolojinin yüksek olması gereken haftalara girdiklerini söyledi.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Püren, maç önünde, devre arasında ve soyunma odasında futbolcuların moralinin yüksek olması gereken dönemde olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Oyuncuların belli bir duyguya sarılması gerekiyor. Ben bugün maç yorumu yerine tesislerde yaşadığımız küçük bir olayı anlatma istiyorum. Emre hoca ile beraber kahvaltıdan sonra hep birlikte odasında oturuyorduk. Emre hocanın kızı arayarak, 'Baba 1 puan seni mutlu eder mi?' diye sordu. Emre Hoca da, 'Hayır kızım kazanmaktan başka alternatif yok, tek seçenek olarak maçı kazanacağız. Kazanırsak sana hediye alacağım.' dedi. Ben de maç öncesi oyunculara soyunma odasında sorumluluklarının çok büyük olduğunu hem de bir kızın hayalinde olduklarını söyledim. Emre hocanın sorumluluğu daha da büyük. Çünkü babalar sözünü tutar. Buradan Leyla’ya sesleniyorum. Baban sözünü tuttu. Ben de kendi adıma kızlarıma söz vermiştim. Sözümüzü tuttuğumuz için mutluyuz."

