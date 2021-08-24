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İlköğretim Haftası, 13-17 Eylül tarihleri arasında Kovid-19 tedbirleriyle kutlanacak

Yeni eğitim ve öğretim yılının başladığı "İlköğretim Haftası" etkinlikleri, Kovid-19 tedbirleriyle yapılacak

İlköğretim Haftası tedbirlerle kutlanacak - Haberler
AA

Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası'nın 13-17 Eylül tarihleri arasında kutlanacağı bildirildi.

AA'nın haberine göre, haftanın Kovid-19 tedbirleriyle coşkulu bir şekilde kutlanması istenilen yazıda, okul-veli iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara öncelik verilmesi, valiliklerce tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda tedbirlerin alınması gerektiği kaydedildi.

Ayrıca yeni eğitim ve öğretim yılının 6 Eylül'de başlaması dolayısıyla yüz yüze eğitimle ilgili iş ve işlemlerin titizlikle yürütülmesi istendi.

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