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        Haberler Televizyon İllegal Hayatlar filmi konusu nedir? İllegal Hayatlar oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        İllegal Hayatlar filmi konusu nedir? İllegal Hayatlar oyuncuları kimler?

        İllegal Hayatlar filmi 22 Aralık Cuma günü televizyonda ilk kez izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Cenk Çelik'in üstlendiği İllegal Hayatlar filmi komedi türünde kaleme alınmıştır. Başrollerini 'Röportaj Adam' lakaplı Mahsun Karaca, Şahin Sarsu, Mehmet Kahraman, Müjde Uzman ve Bülent Çolak paylaşmaktadır. İşte İllegal Hayatlar filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 19:36 Güncelleme: 22.12.2023 - 19:36
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        İllegal Hayatlar filmi konusu ve oyuncuları
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        İllegal Hayatlar filmi beyaz perdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseveler, İllegal Hayatlar filmi konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, "İllegal Hayatlar filmi konusu nedir? İllegal Hayatlar oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte İllegal Hayatlar filmi konusu ve oyucuları...

        İLLEGAL HAYATLAR KONUSU NEDİR?

        Mahsun, Şahin ve Mehmet, Adana’nın varoşlarında, çeşitli dernek isimleri altında kaçak kumarhane işleterek hayatlarını sürdüren üç arkadaştır. Fakat son zamanlarda artan polis baskınları yüzünden mekanları art arda mühürlenir. Büyük zarara uğrar ve işlerini yapamaz hale gelirler. Adeta dibe vurmuşlardır. Fakat hırslı ve gözü kara ekibimiz çok geçmeden yeni ve iddialı bir başlangıç yapacak o muhteşem ﬁkri bulurlar; siyasi parti kurmak!

        Bir siyasi parti adı altında kumar oynatmanın dünyanın en akıllıca planı olduğuna inanmakta hiç zorlanmayan ekibimiz hazırlıklara başlar, Liberal Muhafazakâr Komünist Parti (LMKP) adında, seçmen kitlesinin %99,8’inin siyasi görüşünü kapsayacağını düşündükleri partiyi kurarlar. Başlarda her ne kadar kaçak kumar işini maskelemek amacıyla bu işe girmiş olsalar da, yavaş yavaş siyaset onları içine çekecek ve bu durum eğlenceli bir hikayeye dönüşecektir.

        İLLEGAL HAYATLAR OYUNCULARI VE KARAKTERLER

        Mahsun Karaca - Mahsun

        Müjde Uzman - Şeyma

        Bülent Çolak - Koray

        Şahin Sarsu - Şahin

        Mehmet Kahraman - Mehmet

        Uğur Sarhan - Veysel

        Okan Has - Nuri

        Ali İhsan Varol - Gazeteci

        Cenk Çelik - Muro

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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