İltisak sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

İLTİSAK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, iltisak şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "iltisat, intisak" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'iltisak'tır.

İLTİSAK NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'Kavuşma, bitişme, birleşme' anlamlarına gelen iltisak, Türkçeye Arapçadan geçmiştir.