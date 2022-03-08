İlyas Salman'dan 'Şener Şen' açıklaması

"Küslük falan yok" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 9.su düzenlenen 'Mood Ödülleri', önceki akşam Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Geceye birçok ünlü isim katıldı. Etkinlikte Aydan Şener ile birlikte "Yaşam Boyu Sanat Ödülü"nün sahibi olan İlyas Salman, basın mensuplarıyla sohbet etti.

"KÜSLÜK FALAN YOK"

Şener Şen ile küs olmadığını ifade eden Salman, "O benim büyüğümdür, ağabeyimdir. Küslük falan yok. Keşke bir proje olsa da beraber yine oynasak." ifadelerini kullandı.