“İncir”, “İçimdeki Duman”, “Yağmur”, “Bu Nasıl Veda”, “Şehrin Yolu” ve “Gel Be Gökyüzüm” şarkılarıyla tüm platformlarda dinlenme rakamı 500 milyon’u aşan İlyas Yalçıntaş'ın yeni single çalışması “Kirli Kadeh”, tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı.



İlyas Yalçıntaş, “Kirli Kadeh”in aranjesi için daha önce “Yağmur” ve “Şehrin Yolu” parçalarında birlikte çalıştığı DJ Aytaç Kart ile bir kez daha bir araya geldi. Funk, disko ağırlıklı bir sound taşıyan parça ile İlyas Yalçıntaş geçtiğimiz aralık ayında çıkardığı “Bilmece” ve “Yağmur”un izinde giderek hareketli şarkılarda da iddiasını koruyor. Şarkının söz ve bestesi yine İlyas Yalçıntaş’a ait.



Yönetmenliğini Emrah Özbilen’in üstlendiği video için Ümraniye Platoları, şarkının ruhuna uygun, 70 ve 80’lerin estetiğini ve modasını günümüzle harmanlayan retro bir tavırda yeniden tasarlandı.

Melankolik bir otel odası, konser alanı ve bir barda geçen hikayenin anlatıldığı klipte Yalçıntaş’a Ukraynalı manken Alena Lykhosherstova eşlik etti.

Prodüksiyonunda toplam 110 kişinin çalıştığı video klibin çekimleri 100.000 liralık bir bütçeyle 20 saatte tamamlandı.

İlyas Yalçıntaş, dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.