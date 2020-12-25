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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),aralık ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO),bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı
HABERTURK.COM

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO),bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Aralık ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1736 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO),bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA),bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti

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