İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin 'provokatif paylaşım' yapanlara takip

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin 'provokatif paylaşım' yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. Ancak savcılık kaynaklarınca daha sonra yapılan bilgilendirmede böyle bir soruşturmanın başlatılmadığı ancak suç unsuru taşıyabilecek sosyal medya paylaşımlarının hassasiyetle takip edildiği belirtildi