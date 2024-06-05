Imany'den Filistin için destek çağrısı
Ankara'da sevenleriyle bir araya gelen Fransız şarkıcı Imany, konser sırasında barış çağrısı yaparak; "Özgürlük için yumruğunu kaldır. Gazze'de ateşkes için yumruğunu kaldır. Filistin'e özgürlük. Filistin özgür değilse, hiçbirimiz özgür değiliz" ifadelerini kullandı
Fransız şarkıcı Imany, Türkiye turnesinin ilk durağında Oran Açık Hava Sahnesi'nde Ankaralılarla buluştu.
Şarkılarını 8 çellist ile yorumlayan Imany'nin şarkılarına dinleyiciler de eşlik etti.
45 yaşındaki şarkıcı, konser sırasında barış çağrısı yaparak, "Özgürlük için yumruğunu kaldır. Gazzede ateşkes için yumruğunu kaldır. Filistin'e özgürlük. Filistin özgür değilse, hiçbirimiz özgür değiliz" dedi.
Seyirciler de yumruklarını kaldırıp, alkışlarıyla bu çağrıya destek verdi.