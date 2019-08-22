Uluslararası Para Fonu ( IMF),Fon'a başkan olma yaşını 65 ile sınırlayan kuralı değiştiriyor. Fon'a üye 189 ülkeden temsilcilerin oluşturduğu IMF Guvernorler Kurulu'nda 4 Eylül'e kadar sürecek oylamada, değişikliğin benimsenmesi için salt çoğunluk yeterli olacak.

IMF'in mevcut kurallarına göre, IMF başkanlığına seçilmek için 65 yaşını ve bu görevdeyken 70 yaşını geçmemek gerekiyor. Değişikliğin IMF Guvernorler Kurulu'ndaki oylamada benimsenmesi durumunda, 13 Ağustos'ta 66 yaşına giren Dünya Bankası CEO'su Kristalina Georgieva IMF'ye yeni başkan olabilecek.

Hollanda Güvenlik Kurulu Başkanı Juroen Dijsselbloem'in Ağustos başında yapılan oylamayı kaybetmesinin ardından, Bulgar ekonomist Georgieva Avrupa'nın başkanlık için önereceği tek aday olarak kaldı.

Avrupa'nın önceki adayları arasında, Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, İspanya Ekonomi Bakanı Nadia Calvino ve Eurogroup Başkanı Mario Centeno bulunuyordu.

IMF, başkanlıktan ayrılan Christine Lagarde'ın yerini 4 Ekim'de doldurmayı planlıyor.