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IMF'den "korumacılığa dönülmemeli" uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik toparlanma sürecinde korumacılığa geri dönülmemesi gerektiğini söyledi

IMF'den
AA

Georgieva, "Küresel gerilimler ve kıt kaynaklar" temasıyla düzenlenen 2023 Brüksel Ekonomik Forumu'nda konuştu.

Uzun yıllar boyunca artan küresel entegrasyonun ardından son dönemde rakip ekonomik bloklara bölünme riskinin arttığını anlatan Georgieva, bunun herkes için kötü bir senaryo olduğuna işaret etti.

Georgieva, küresel ekonomik büyümenin orta ve uzun vadede zayıf seyrettiğini, merkez bankalarının önceliğinin ise büyüme yerine enflasyonu kontrol altında tutmak olduğunu anımsattı.

"Avrupa Birliği (AB), yavaşlayan büyüme ve yüksek enflasyon gibi ikili zorlukla karşı karşıya." diyen Georgieva, demografi ve üretkenliğe odaklanılmaması halinde gelir ve fırsatların artmayacağını söyledi.

Georgieva, "Avrupa'da üretkenliği ve fırsatları geliştirmek için yapısal reformlara, insana, teknolojiye ve inovasyona yatırım yapmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir rüzgar veya güneş santrali inşa etmek 7 yıl sürerse AB'nin emisyon azaltma hedeflerine ulaşması zor olacak." diyen Georgieva, AB'nin temiz teknoloji projelerinin izin süreçlerini kolaylaştırmasının önemine işaret etti.

Georgieva, küresel ekonominin durumuna ilişkin, "Güçlü toparlanmaya yönelik en acil adımlardan biri yeni bir korumacılık biçiminin cazibesinden kaçınmaktır." ifadesini kullandı.

Uzun vadeli büyüme için çok taraflı iş birliğini canlandırmanın şart olduğunu vurgulayan Georgieva, Kovid-19, tedarik zincirindeki sorunlar ve Rusya-Ukrayna savaşının, yatırım kararlarında ulusal güvenlik endişelerini artırdığına dikkati çekti.

Georigeva, bu gelişmelerin gerçek ekonomik maliyetleri olduğunu ve daha parçalanmış bir dünya ortaya koyduğunu belirtti.

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