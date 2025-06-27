IMO numarası nedir? IMO numarası nerede yazar, nasıl öğrenilir?

Bu sistem yalnızca taşımacılık sektörünü düzenlemekle kalmaz, çevre güvenliği, yasa dışı taşımacılığın önlenmesi ve acil durum yönetimi açısından da büyük katkı sağlar. Uluslararası denizcilik hukukunda güvenlik, sorumluluk ve denetim konularında referans alınan bu numara, gemiyle ilgili tüm resmi işlemlerin temelini oluşturur.

IMO NUMARASI NEDİR?

IMO numarası, denizcilik sektöründe gemilerin kimlik numarası olarak kullanılan ve dünya genelinde geçerli olan bir tanımlama sistemidir. "IMO" kısaltması, Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization) ifadesinden gelir. Bu sistemin temel amacı, her gemiye benzersiz bir numara vererek, geminin ismi değişse ya da farklı bir ülke siciline kaydedilse bile aynı kimlik altında izlenmesini sağlamaktır.

REKLAM

IMO numarası yedi hanelidir ve bir kez atandığında ömür boyu aynı kalır; yani gemi satılsa, adını değiştirse veya farklı bir operatöre geçse bile numarası sabit kalır. Uygulama ilk olarak 1987 yılında başlatılmış ve zamanla ticari deniz taşımacılığında standart hâline gelmiştir. Bu sistem sayesinde gemilerin güvenlik bilgileri, denetim kayıtları, kaza geçmişi ve sahiplik değişiklikleri uluslararası düzeyde şeffaf şekilde takip edilebilir.

IMO NUMARASI NASIL GÖREBİLİR? IMO numarasını görmek isteyen bir kişi, bu bilgiye birden fazla yolla erişebilir. Öncelikle, geminin kendisi üzerinde fiziksel olarak bu numara yer alır. Uluslararası kurallara göre, IMO numarası geminin dış gövdesine, pruvasına (ön kısmına) veya kıç tarafına (arka kısmına) okunabilir biçimde, kalıcı şekilde yazılmış olmalıdır. Ayrıca bu numara geminin makine dairesi kapısında ve köprüüstünde de yer alabilir. Gemi ismi değişmiş olsa bile, IMO numarası daima sabit kalır ve gemiyle birlikte tanımlanır. Dijital ortamda da bu bilgiye ulaşmak mümkündür. Gemi takip sistemleri, denizcilik veri tabanları ve açık kaynaklı gemi izleme platformlarında (örneğin MarineTraffic, VesselFinder gibi) bir geminin ismi, bayrağı ya da sahibi yazıldığında ilgili geminin teknik bilgileriyle birlikte IMO numarası da görüntülenebilir. Bu platformlar, yalnızca denizcilik sektörü çalışanlarına değil, halka açık kullanıcılar için de bilgi sunar. REKLAM Liman işletmeleri, denizcilik şirketleri ve denetim kuruluşları tarafından hazırlanan resmi belgelerde, taşıma belgelerinde ve tescil sertifikalarında da IMO numarası açıkça yer alır. Bu numara, otomatik tanımlama sistemlerinde (AIS) sürekli sinyal olarak yayınlandığı için gemi hareketleri izlenirken de takip edilebilir. Tüm bu yöntemler sayesinde IMO numarası yalnızca profesyonel kullanıcıların değil, merak eden herkesin ulaşabileceği şeffaf bir kimlik bilgisi hâline gelmiştir.

IMO NUMARASI NEREDE YAZAR? IMO numarası, bir gemiye ait en önemli kimlik bilgilerinden biri olduğu için, fiziksel belgelerde ve gemi üzerinde görünür alanlarda mutlaka yer alır. Öncelikle, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından belirlenen kurallar gereği, bu numara geminin gövdesine dışarıdan okunabilecek şekilde kalıcı olarak yazılmalıdır. Gövdenin ön kısmında (pruva tarafında), geminin ismi ve bayrağıyla birlikte ya da arka kısmında (kıç tarafında) büyük harflerle yer alır. Bu yazım sabit olmalı, kolay silinmeyecek boya veya metal plaka kullanılarak uygulanmalıdır. IMO numarası geminin iç bölümlerinde de yazılı olur. Makine dairesi giriş kapısı, kaptan köprüsü (bridge), kontrol odası ve teknik belgelerin saklandığı ofis bölümleri gibi yerlerde bu numara tekrar edilir. Bu alanlar, gemide görevli denetçilerin ya da mürettebatın kolayca görebileceği ve kontrol edebileceği bölgelerdir. Geminin dışında yer alan fiziksel işaretlemenin yanı sıra, bu numara geminin resmi belgelerinde de kayıtlıdır. REKLAM Bayrak devleti tarafından verilen tescil belgesi, klas kuruluşu raporları, sigorta dokümanları, yükleme sertifikaları, güvenlik belgeleri ve liman giriş çıkış evraklarında IMO numarası açıkça yazılır. Ayrıca otomatik tanımlama sistemleri (AIS) üzerinden gönderilen bilgilerde, geminin adıyla birlikte dijital ortamda bu numara sürekli olarak yayınlanır. Dolayısıyla IMO numarası, hem fiziksel hem de dijital alanlarda görünür ve denetlenebilir şekilde bulunur.