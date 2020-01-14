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İmrahor ne demek? Osmanlı Devleti'nde imrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?

İmrahor kelimesi, Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile birlikte gündeme geldi. Yarışmada "Osmanlı Devleti'nde imrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?" sorusu yöneltildi. İşte İmrahor kelimesine dair detaylar

İmrahor

İmrahor ne demek? sorusu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşamki bölümüyle birlikte gündeme geldi. "Osmanlı Devleti'nde imrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorululardı?" sorusunun doğru yanıtı arandı. Peki imrahor ne demek?

İMRAHOR NE DEMEK?

Osmanlı'da padişahın atlarına bakmakla görevli olan saray görevlisi. Dış sarayda yetişen imrahorlar genelde saray oğlanlarından seçilirdi. Bu görevlilerin padişahın bazı özel işlerinde de kullanıldığı biliniyor. İstanbul ili, Fatih ilçesindeki İmrahor semti ismini buradan almıştır. Mirahur ve mirahor isimleri de aynı anlamı içermektedir.

 

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