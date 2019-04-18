İmsak saatinde uyanacak vatandaşlar yarın idrak edilecek Berat Kandili için sahur yaparak oruç tutacak. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında kandillerde oruç tutulmasıya ilgili, "Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),“Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mace, İkametü’s-Salat, 191) buyurmuştur" ifadelerine yer veriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre il il imsak vakti şöyle...

İMSAK SAATİ (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, ADANA)

19 Nisan'da oruç tuturak Berat Kandili'ni idrak edecek vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı imsak saatini yayınladı. İstanbul'da imsak vakti saat 04.40'ta, Ankara'da imsak vakti saat 04.28'de, İzmir'de imsak vakti saat 04.56'da, Bursa'da imsak vakti saat 04.42'de, Adana'da imsak vakti saat 04.27'de.

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BERAT GECESİNİN ÖNEMİ

Berat Gecesi, Hazreti Muhammet’e, Cebrail aracılığıyla peygamberliğinin bildirildiği, şaban ayının on dördünü on beşine bağlayan gecedir. Ayrıca Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir. Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.

Berat (Berâet),Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.