Spier Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Hulk ve Iron Man gibi çizgi romanların yaratıcısı Stan Lee'nin menajeri, imza gününde yazarın 260 bin dolarını çalmaktan tutuklandı.

Geçtiğim yıl kasım ayında yaşamını yitiren Lee'nin önceki menajeri Keya Morgan, geçmişte yaşlılara yönelik istismar suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı.

Bu ay başında Los Angeles'taki savcılar tarafından suçlanan Morgan, mahkeme kararı sonrası Arizona eyaletinde yakalandı.

Hırsızlık, güveni kötüye kullanma, yaşlı birinin imzasını taklit etme ve dolandırmanın yanı sıra asılsız delillerle hapis cezasına çarptırılması gibi suçlamalarla karşı karşıya olan Morgan'ın Lee'nin bir kitap imzalama etkinliği sırasında 262 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 575 bin TL) parasını çaldığı belirtildi.

Morgan'ın Lee'nin maddi varlığından fayda sağlamaya çalıştığını ve onu etkisi altına almak istediğini söyleyen yetkililer, Morgan'ın "Lee üzerinde daha fazla nüfuz sağlamak için" onu Hollywood Hills’teki evinden Beverly Hills'teki kendi apartman dairesine taşıdığını da kaydetti.

Lee'nin kızı J.C. Lee, geçen yıl mahkemeye yaptığı başvuruda Morgan'ın zihinsel gücü zayıflayan babasını manipüle ettiğini öne sürmüştü. Lee, Morgan'ın babasının ailesi ve arkadaşlarıyla görüşmesini engellediğini ve onun üzerinde kontrol sağlamaya çalıştığını da iddia etmişti.

Morgan'ın avukatı Alex Kessel ise, Morgan'ın Lee'ye istismar uyguladığı veya ondan fayda sağladığı suçlamalarını reddetti.