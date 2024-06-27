9. ÇİFTÇİLİĞE YAĞMALAMAKTAN DAHA FAZLA ZAMAN HARCIYORLARDI

Vikingler en çok acımasız akıncılar olmalarıyla hatırlanabilir ancak bu onların tam zamanlı mesleği değildi. Vikingler çoğunlukla çiftçiliğe ve yerleşim yerlerini korumaya her şeyden çok daha fazla zaman harcadılar. Hatta Ragnar Lothbrok gibi tarihin en ünlü Vikinglerinden bazıları, iktidara gelene kadar tam zamanlı çiftçi olarak çalıştı. Viking kültüründe çiftçi olmak toplumda saygı duyulan bir konumdu ancak çoğu erkek zamanı geldiğinde akıncı olarak da görev yapıyordu.

Kaynak: Past Factory