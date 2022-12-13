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İnanılmaz hafızası olan adam bir kez gördüğü şehri en ince ayrıntısına kadar çizebiliyor!

Üç yaşındayken otizm tanısı konan Stephen Wiltshire, çok kısa bir bakıştan sonra bütün detaylarına kadar birçok şeyi tekrar görmeden hafızasından çizebiliyor

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  • İnanılmaz hafızaya sahip olan adam İstanbul'u en ince ayrıntısına kadar çizdi! "Dahi bellek" lakaplı Stephen Wiltshire

    "DAHİ BELLEK"

    İngiltere’nin en tanınmış sanatçılarından birisi olan Stephen Wiltshire, bir kez gördüğü cadde, sokak ve hatta şehirlerin resimlerini en ince ayrıntısına kadar panaromik çizebiliyor.
  • İnanılmaz hafızaya sahip olan adam İstanbul'u en ince ayrıntısına kadar çizdi! "Dahi bellek" lakaplı Stephen Wiltshire

    Stephen Wiltshire çocukluk döneminde okula gittiği zaman, öğretmenleri onunla baş edemiyordu. Otizmli olduğu üç yaşında tespit edildi. İlk sözcüğü ise “kağıt” oldu.
  • İnanılmaz hafızaya sahip olan adam İstanbul'u en ince ayrıntısına kadar çizdi! "Dahi bellek" lakaplı Stephen Wiltshire

    İlerleyen zamanlarda Wiltshire Londra’da gördüğü binaları etkileyici detaylarla çizmeye başladı. Yaptığı iş zamanla derin bir tutku haline dönüştü. 13 yaşına geldiğinde ilk çizim kitabını yayınladı.
  • İnanılmaz hafızaya sahip olan adam İstanbul'u en ince ayrıntısına kadar çizdi! "Dahi bellek" lakaplı Stephen Wiltshire

    Herkes Stephen Wiltshire’ın inanılmaz hafızasına hayran kaldı. Televizyon ve belgesellerde yer alan Wiltshire, iki yıl sonra 1989’da Venedik’i ziyaret etti ve şehrin panaromik görüntüsünü hafızası ile çıkardı.
  • İnanılmaz hafızaya sahip olan adam İstanbul'u en ince ayrıntısına kadar çizdi! "Dahi bellek" lakaplı Stephen Wiltshire

    Dünya çapında tanınırlık kazanan Stephen Wiltshire Kudüs’ten Sdney’e kadar birçok yeri gezdi ve hafızasından panoramik resimlerini çizdi.
  • İnanılmaz hafızaya sahip olan adam İstanbul'u en ince ayrıntısına kadar çizdi! "Dahi bellek" lakaplı Stephen Wiltshire

    NEW YORK'U SADECE 20 DAKİKA GÖRDÜ!

    New York’da sadece 20 dakikalık bir helikopter gezisinden sonra tüm şehri 4 metrelik bir tuvalle çizdi.
  • İnanılmaz hafızaya sahip olan adam İstanbul'u en ince ayrıntısına kadar çizdi! "Dahi bellek" lakaplı Stephen Wiltshire

    Müzelerde eşsiz sanat eserleri sergiliyor ve benzersiz bir insan olduğunu bilime kanıtladı.
  • İnanılmaz hafızaya sahip olan adam İstanbul'u en ince ayrıntısına kadar çizdi! "Dahi bellek" lakaplı Stephen Wiltshire

    Stephen Wiltshire tüm bunlara rağmen şehirlerin sokaklarına daldığı zaman kaybolabiliyor bu da otizmin gizemini gösteriyor.
  • İnanılmaz hafızaya sahip olan adam İstanbul'u en ince ayrıntısına kadar çizdi! "Dahi bellek" lakaplı Stephen Wiltshire

    İSTANBUL’U DA ÇİZDİ!

    Helikopterle şehirler üzerinde yaptığı turlar sonrasında hafızasına kaydettiği görüntüleri kâğıda birebir aktaran "Dahi Bellek" lakabıyla bilinen İngiliz sanatçı Stephen Wiltshire, İstanbul'u 5 günde tuvale resmetti.
  • İnanılmaz hafızaya sahip olan adam İstanbul'u en ince ayrıntısına kadar çizdi! "Dahi bellek" lakaplı Stephen Wiltshire
  • İnanılmaz hafızaya sahip olan adam İstanbul'u en ince ayrıntısına kadar çizdi! "Dahi bellek" lakaplı Stephen Wiltshire
  • İnanılmaz hafızaya sahip olan adam İstanbul'u en ince ayrıntısına kadar çizdi! "Dahi bellek" lakaplı Stephen Wiltshire

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