Haberler Televizyon İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç kimdir, kaç yaşındadır ve hangi dizilerde oynadı?

İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç kimdir, kaç yaşındadır ve hangi dizilerde oynadı? Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrol olarak oynadığı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda arasında yer alan Selma Ergeç'in, canlandırdığı karakter Piraye'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Selma Ergeç kimdir, kaç yaşındadır ve hangi dizilerde rol aldı? İşte, sizin için detaylar... Habertürk Giriş: 25.01.2024 - 16:52 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:52 facebook

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25 Ocak 2024 Perşembe akşamı yani bu akşam yayınlanacak olan Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri, merakla beklenen diziler arasındadır. Birçok ünlü ismi kadrosunda bulunduran dizide Selma Ergeç de yer alıyor. Peki, Selma Ergeç kimdir, hangi dizilerde yer aldı? İşte, Selma Ergeç'e dair bilgiler...

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SELMA ERGEÇ KİMDİR? Selma Ergeç, 1 Kasım 1978 yılında Almanya'nın Hamm şehrinde doğdu. Annesi Alman, babası ise Türk olan oyuncunun, baba tarafından ailesinin Osmanlı Padişahı II. Mahmud'un soyundan geldiği bilinmektedir. Annesi hemşire ve babası doktordur. En büyük çocuk olan Selma Ergeç'in Deniz adında bir erkek kardeşi ve Leyla adında bir kız kardeşi vardır.