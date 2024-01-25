İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç kimdir, kaç yaşındadır ve hangi dizilerde oynadı?
Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrol olarak oynadığı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda arasında yer alan Selma Ergeç'in, canlandırdığı karakter Piraye'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Selma Ergeç kimdir, kaç yaşındadır ve hangi dizilerde rol aldı? İşte, sizin için detaylar...
25 Ocak 2024 Perşembe akşamı yani bu akşam yayınlanacak olan Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri, merakla beklenen diziler arasındadır. Birçok ünlü ismi kadrosunda bulunduran dizide Selma Ergeç de yer alıyor. Peki, Selma Ergeç kimdir, hangi dizilerde yer aldı? İşte, Selma Ergeç'e dair bilgiler...
SELMA ERGEÇ KİMDİR?
Selma Ergeç, 1 Kasım 1978 yılında Almanya'nın Hamm şehrinde doğdu. Annesi Alman, babası ise Türk olan oyuncunun, baba tarafından ailesinin Osmanlı Padişahı II. Mahmud'un soyundan geldiği bilinmektedir.
Annesi hemşire ve babası doktordur. En büyük çocuk olan Selma Ergeç'in Deniz adında bir erkek kardeşi ve Leyla adında bir kız kardeşi vardır.
Selma Ergeç, Münster'deki Westfalia Wilhems Üniversitesi'nde tıp okurken öğretiminin 3 yılında Türkiye'ye staja geldi. Önce Çapa Hastanesi'nde çalıştı daha sonra ise Adana Çukurova’da çalıştı.
Ancak o sırada 6 ay kadar doktorluğa ara vermek istedi. Zaten oyunculuğa ilgisi olan Ergeç, ''Böyle mi Olacaktı?'' dizisinde eroin bağımlısı bir kız için oyuncu arandığını görünce birkaç ay yapabilirim diye düşünerek kadroya başvurdu.
Oyunculuğa 1997 yılında bu dizi ile başlayan Ergeç, zaman içerisinde daha popüler dizilerde yer almaya başladı. Bunun yanı sıra, 2001 yılında gerçekleşen Best Model of Turkey (Türkiye'nin En İyi Mankeni) adlı yarışmada en iyi yürüyen manken seçildi.
2007-2009 yılları arasında yayınlanan Asi adlı dizide Defne Kozcuoğlu karakterini canlandıran Ergeç, 2011-2013 yılları arasında yayınlanan ve popülerliğini hala koruyan Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Osmanlı padişahı Sultan Süleyman'ın kardeşi Hatice Sultan'ı canlandırarak ünlenmeye başladı.
Almanca, İngilizce, Türkçe, Fransızca'yı akıcı bir şekilde, İtalyanca'yı ise sınırlı düzeyde konuşan Ergeç, 26 Eylül 2015'te Almanya'da Can Öz ile evlendi.
Daha sonrasında 2017 yılında Vatanım Sensin dizisinde Halide Edip Adıvar'ı ve 2021-2023 yılları arasında adından söz ettiren Camdaki Kız adlı dizide Selen Koroğlu karakterini canlandırarak iyice tanınmaya başladı.
Kaynak: IMDB
Fotoğraf kaynak: Instagram