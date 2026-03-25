İnci Türkay 'Liste'yle sahnede

Başarılı oyunculuğu, zarafeti ve çalışkanlığıyla Türk seyircisinin gönlünde taht kuran İnci Türkay, bu kez tek başına sahnede olduğu ters köşe bir rolle izleyici karşısına çıkıyor. Kanadalı yazar Jennifer Tremblay’in ödüllü metni “Liste” (The List), 29 Mart’ta Zorlu PSM’de gerçekleşecek İstanbul prömiyeriyle sahneye çıkıyor. Oyun matine ve suare olmak üzere iki temsil (17.00 ve 19.30) ile izleyicilerle buluşacak.

İnci Türkay’ın sahne hâkimiyeti ve duyguyu ilmek ilmek işleyen oyunculuğu, hikâyeyi yalnızca anlatmakla kalmıyor; seyirciyi baştan sona içine çeken güçlü bir sahne etkisi yaratıyor. Işık ve gölge tasarımı ise izleyiciyi hikâyenin merkezine taşıyarak suçluluk ve yüzleşme temalarını derin ve sarsıcı bir deneyime dönüştürüyor.

VİCDANLA YÜZLEŞMENİN SAHNESİ

Gerçek bir hikâyeden doğan “Liste”; sıradan bir annenin gündelik bir “yapılacaklar listesi”nin trajik bir ihmalle ağır bir vicdan muhasebesine dönüşmesini çarpıcı bir dille anlatıyor. Yağan kar efekti ve sade sahne dili, hikâyenin duygusal yoğunluğunu daha da derinleştirirken, finalde yaşanan duygusal kırılma salonu sessizliğe bırakıyor.

TAMAMI KADINLARDAN OLUŞAN YARATICI EKİP

Tamamı yaratıcı kadınlardan oluşan ekipte, sahneleme ve çeviri süreci yazar Jennifer Tremblay ile doğrudan yürütüldü. Yönetmen koltuğunda Royal Central School of Speech and Drama’da yüksek lisansını tamamlayan Ayşegül Hardern; ışık tasarımında London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) mezunu ve Türkiye’nin ilk kadın ışık tasarımcısı Ayşe Sedef Ayter; Fransızcadan çeviride Montpellier Paul Valéry Üniversitesi Gösteri Sanatları Yaratımı yüksek lisans mezunu Lal Atakay; sahne tasarımında ise Royal Central School of Speech and Drama’dan Gülfem Özdoğan imzası bulunuyor.

DÜNYA ÇAPINDA ÖDÜLLÜ BİR METİN

Jennifer Tremblay’in kaleme aldığı Liste (The List), yayımlandığı günden bu yana önemli ödüllere layık görüldü ve çağdaş Fransızca tiyatro repertuvarında dikkat çeken metinler arasında yer aldı. Eser; Governor General’s Literary Award (Drama – French), Prix Michel-Tremblay ve Laurentian Bank Playwright's Award gibi prestijli ödüller kazandı. Katmanlı yapısıyla izleyiciyi derin bir sorgulamaya davet eden metin şu soruyu gündeme getiriyor: “Küçücük bir ayrıntı, koca bir hayatı değiştirebilir mi?” Güzelliği ve sempatik duruşuyla uzun yıllar ekranın sevilen isimlerinden biri olan İnci Türkay, ekranda düzeni sağlayan ve kusursuz anne figürüyle hafızalara kazınmıştı. “Liste”de ise bunun tam karşısında; hayatını listelerle kontrol etmeye çalışan, küçük bir ihmalle sarsılan ve vicdanıyla yüzleşen son derece gerçek, kırılgan bir kadına hayat veriyor.

Liste (The List) oyun tarihleri:

29 Mart’ta Zorlu PSM’de matine ve suare temsilleriyle gerçekleşecek: 17.00 ve 19.30

3 Nisan’da Baba Sahne – İstanbul’da saat 20.30’da

5 Nisan’da Ankara Tatbikat Sahnesi’nde matine ve suare temsilleri gerçekleşecek: 15.00 ve 19.00

Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.