Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Önceki gün alınan bir kararla özel okullarda KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldü. Bu KDV indirimi, 01.09.2020 ila ‪30.06.2021‬ tarihleri arasında verilen eğitim öğretim hizmetleri için geçerli. Yani bu durumda bu eğitim öğretim döneminde özel okullara velilerin yüzde 7 daha az ödeme yapması gerekiyor. Ne var ki velilerden aldığım mesajlardan anladığım şu ki bir karmaşa söz konusu.

‘PEŞİN ÖDEDİNİZ, FATURANIZ KESİLDİ’ BAHANESİ

Şöyle ki; Bu KDV indiriminin ardından bazı okullar hemen velilere ulaşıp ödeme planlarını revize ederken bazı okullardan henüz ses yok. Özellikle de 2020-2021 eğitim döneminin ücretini mayıs-haziran aylarındaki kayıt sırasında peşin ödeyen velilerden yoğun mesajlar alıyorum. Örneğin bir veli şöyle diyor: ‘Ödemeyi peşin yaptığım için bu KDV indiriminden faydalanamayacağımı, çünkü benim faturamın kesildiğini, indirimin ise 1 Eylül itibariyle başladığını söyledi okul yönetimi. Bu büyük bir haksızlık, böyle saçmalık olur mu?’

ALINMAYAN HİZMETİN FATURASI OLMAZ

Sahiden de böyle saçmalık olmaz. Daha doğrusu böyle hukuksuzluk olmaz. Zira bu eğitim döneminin parasını peşin ödeyen veliye KDV indirimi yapılmak zorunda. Bu yasal bir zorunluluk. Çünkü peşin ödeme yapan veliye fatura kesilmesi söz konusu olamaz. Alınmayan hizmetin faturası kesilmez. Eğer kesilmişse bu naylon fatura olur.

‘İNDİRİM YAPMAYAN SUÇ İŞLER’

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu’yla da konuşup peşin ödeme yapan velilerin şikayetlerini ilettiğimde Ağaoğlu’ndan da velilere aynı uyarı geldi: ‘Fatura, hizmet alımından sonra kesilir. Yani bu eğitim yılının faturası eğitim yılı sonunda kesilir. Peşin ödeyen veliye eğer fatura kesilmişse bu sahteciliğe girer, suçtur. Dolayısıyla hem peşin ödeme yapan hem de taksitli ödeme yapan tüm veliler bu indirimden yararlanacak. Veliler bu haklarını bilerek itiraz etmeli hemen.’

OKULLAR NEYİ BEKLİYOR?

Çok sayıdaki veliden okulların henüz kendilerine dönüş yapmadığına dair mesajlar alıyorum. KDV indirimi kararının ardından 2 gün geçmesine rağmen bazı okuşların sessizliği düşündürücü. Örneğin İstek Okulları velileri, okul yönetiminden ‘çalışma başlattık’ mesajı geldiğini söylüyor. Bahçeşehir Koleji velileri ‘okula mail attık, yanıt gelmedi’ diyor. KDV indirimini hızlıca yansıtan okullar da var. Örneğin Terakki Vakfı bugün taksitli ödeme yapan velilerini okula çağırarak ödeme planlarını revize etmeye başladı. Peşin ödeme yapan velilerden de IBAN istenerek indirim oranının veliye iade edileceği duyuruldu.

Özel okul velilerinin pandemi süresince yaşadığı mağduriyet zaten bunca ay görmezden gelindi. Şimdi devlet KDV tutarında indirim yapınca veliler biraz olsun rahatladı. Bu indirimle ilgili düzenlemelerin özel okullar tarafından ivedilikle hayata geçirilmesi gerekiyor. Ancak yüz yüze eğitim başlamazsa özel okulların da elini taşın altına koyması gerekli ki geçen hafta yayınladıkları deklarasyonda bunun sinyalini vermişti özel okullar. Yani yüz yüze eğitim başlamazsa bu KDV indirimi bahane edilemez özel okullar tarafından. O da ayrı bir konu...