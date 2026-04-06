        İnegöl'de zincirleme kazanın yaralıları ekiplere direndi

        İnegöl'de zincirleme kazanın yaralıları ekiplere direndi

        Bursa İnegöl'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ekiplere direnerek zorluk çıkardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 05:56 Güncelleme:
        Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Yağlı Tohumlar Kavşağı'nda meydana geldi.

        İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Mustafa A. (32) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen Beyhan Z. (33) idaresindeki otomobil ve Sercan G. (32) yönetimindeki cipe çarptı.

        5 KİŞİ YARALANDI

        Kazada sürücülerle Mustafa A. yönetimindeki otomobilde bulunan yolcular Murat A. (31) ve İlhan Y. (42) hafif yaralandı.

        OLAY YERİNE GELEN EKİPLERE DİRENDİLER

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü ile yanındaki yaralı yolcular, olay yerine gelen ekiplere direnerek, zorluk çıkardı.

        aralılar, ekiplerin müdahalesiyle güçlükle ambulanslara alınarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan otomobil sürücüsü Mustafa A'ya hastanede uyuşturucu testi yapıldığı öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

        Ankara'da özel halk otobüsü, üst geçidin ayağına çarptı: 4 ölü, 13 yaralı

        ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsünün üst geçidin ayağına çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

        Karşı şerit faciası! 4 ölü, 2 yaralı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Derbide zafer F.Bahçe'nin!
        Sergen Yalçın'dan penaltı isyanı!
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        Suriye'de kritik zirve!
        Büyük maçlarda bir başka!
        Genç kadını bıçaklayıp gölete atmışlar
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        Kadıköy'de tartışılan penaltı kararı!
        Beşiktaş'tan penaltı tepkisi!
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
