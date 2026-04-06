İnegöl'de zincirleme kazanın yaralıları ekiplere direndi
Bursa İnegöl'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ekiplere direnerek zorluk çıkardı
Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Yağlı Tohumlar Kavşağı'nda meydana geldi.
İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Mustafa A. (32) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen Beyhan Z. (33) idaresindeki otomobil ve Sercan G. (32) yönetimindeki cipe çarptı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücülerle Mustafa A. yönetimindeki otomobilde bulunan yolcular Murat A. (31) ve İlhan Y. (42) hafif yaralandı.
OLAY YERİNE GELEN EKİPLERE DİRENDİLER
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü ile yanındaki yaralı yolcular, olay yerine gelen ekiplere direnerek, zorluk çıkardı.
aralılar, ekiplerin müdahalesiyle güçlükle ambulanslara alınarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan otomobil sürücüsü Mustafa A'ya hastanede uyuşturucu testi yapıldığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.