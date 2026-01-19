FIFA Başkanı Infantino'dan Senegal'e kınama!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) şampiyonu Senegal'in futbolcu ve teknik ekibinin finalde Fas'ın kazandığı penaltıya yaptığı itirazı ve sahayı terk etmelerini kınadı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaptığı açıklamada, "Maalesef sahada ve tribünlerde kabul edilemez sahneler de gördük. Bazı 'taraftarların' yanı sıra bazı Senegalli oyuncuların ve teknik ekibin davranışlarını şiddetle kınıyoruz. Sahayı bu şekilde terk etmek kabul edilemez ve aynı şekilde şiddet sporumuzda hoş görülemez, kesinlikle doğru değil." ifadelerini kullandı.

Infantino, "Sahada ve saha dışında maç hakemlerinin aldığı kararlara her zaman saygı duymalıyız. Takımlar sahada ve oyun kuralları çerçevesinde mücadele etmelidir. Çünkü bundan daha azı futbolun özünü tehlikeye atar." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM