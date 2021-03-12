Eski eşinin dövdüğü kadından haber var!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSamsun'da kadına şiddet! Son dakika: Cani tutuklandı, genç kadın taburcu edildi
ABONE OL

Son dakika haberler... Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme!

Türkiye geçtiğimiz günlerde Samsun'da meydana gelen kadına şiddet olayı ile sarsıldı. Kentte yaşayan İbrahim Zarap (27),5 yaşındaki kızının önünde eski eşi E.M.'ye (24) sokak ortasında şiddet uyguladı. İnfial yaratan olayın ardından cani koca tutuklanırken, tedavisi için hastaneye kaldırılan genç kadının bugün taburcu olduğu açıklandı

Samsun'da kadına şiddet! Son dakika: Cani tutuklandı, genç kadın taburcu edildi
Eski eşinin dövdüğü kadından haber var!
0:00 / 0:00
DHA

Olay, 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek için 3 sene önce boşandığı E.M ile ilçe meydanında bir araya geldi.

DHA'nın haberine göre Zarap, burada E.M.'ye tekme- tokat saldırdı. Zarap, yere yığılan E.M.´yi dövdüğü anlar çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.M. ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen E.M., tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nden 5 gün sonra taburcu oldu. E.M.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aşı randevusu nasıl alınır? AŞI RANDEVU ALMA: Koronavirüs aşı randevu e-Devlet ve MHRS ekranı
GÜNDEMMHRS Aşı randevusu nasıl alınır?
KARAR! Son dakika: Danıştay'dan Andımız kararı: Artık okunmayacak
GÜNDEMAndımız'da nihai karar
Fırtına faciası! Sn dakika: Adıyaman'da genç mühendis hayatını kaybetti - Haberler
GÜNDEMFırtına faciası! Genç mühendis hayatını kaybetti
Öğretmenin kafasından vurduğu komşu öldü
GÜNDEMÖğretmenin kafasından vurduğu komşu öldü
Liselerde sınıfta kalma olacak mı? Bu yıl ilkokul, ortaokul ve liselerde sınıfta kalma var mı?
GÜNDEMLiselerde sınıfta kalma olacak mı?
2021 ALES başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ALES başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru kılavuzu
GÜNDEMALES başvurusu nasıl yapılır?
SON DAKİKA: Koca vahşetinde karar! 21 bıçağa iyi halden 20 yıl hapis
GÜNDEM21 bıçağa iyi halden 20 yıl!
Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK'ten açıklamalar
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılır?
Antalya Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 12 Mart Antalya Cuma namazı saati
GÜNDEMAntalya Cuma namazı saati
Adana Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 12 Mart Adana Cuma namazı saati
GÜNDEMAdana Cuma namazı saati