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İnfluenza virüsü nedir merak konusu oldu. Bir tür grip çeşidi olan influenza, başlıca burun, boğaz, bronşlar ve bazen akciğerleri etkileyen, hafif veya ağır bir seyir gösterebilen, bulaşıcı viral bir hastalıktır. A, B, C olmak üzere 3 tip influenza virüsü vardır.
İNFLUENZA BULAŞICI MIDIR?
Grip, hasta bir insanın öksürükle havaya attığı enfekte partiküllerin sağlam insanlar tarafından solunum yoluyla alınmasıyla bulaşır. Kirli ellerle de yayılım mümkündür. Kalabalık ortamlarda kolayca insandan insana geçiş gösterir. Ilıman bölgelerde kışın yıllık salgınlar meydana getirir.
İNFLUENZA BELİRTİLERİ NELERDİR?
Mevsimsel grip yaklaşık 2 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan ani başlangıçlı yüksek ateş, öksürük (genellikle kuru),baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya burun tıkanıklığı, ciddi halsizlik, yorgunluk, titreme, bazen ishal ve kusma ile karakterizedir. Öksürük ağır olabilir ve 2 hafta ya da daha uzun süre devam edebilir. İnsanların çoğu herhangi bir tıbbi tedaviye gerek kalmadan 1 hafta içinde iyileşirler. Ama bazı insanlarda hayatı tehdit edebilen ve ölümle sonuçlanabilen komplikasyonlar (zatürre, bronşit, sinüs ve kulak enfeksiyonları ) gelişebilmektedir. Küçük çocuklar, 65 yaş ve üzeri insanlar, hamileler ve kronik hastalığı olanlar (astım, diyabet, kalp hastalıkları gibi) bu kapsamdadır. Kronik sağlık problemleri kötüleşebilir, astımlı hastalarda griple tetiklenen astım atakları, kronik konjestif kalp yetmezliği bulunan hastalarda durumlarının ağırlaşması söz konusu olabilir.
Bütün grip hastalarında ateş olmayabileceği akılda tutulmalıdır.
TEDAVİSİ NEDİR?
Her ne kadar klinik düşündürse de, bir çok virüs grip benzeri semptomlara neden olduğu için kesin tanı ancak laboratuvar testleriyle konulabilir. Otuz dakika veya daha az sürede sonuç veren hızlı influenza tanı testleri en sık kullanılmaktadır. Bu test yanlış negatif sonuçlar verebildiğinden, özel laboratuvarlarda yapılan daha kesin ve hassas grip testleriyle tanı desteklenmelidir. Tedavide bazı ülkelerde antiviral ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar ciddi komlikasyonları ve ölümleri azaltabilir. Ancak ideal olarak semptomların başlangıcından itibaren 48 saat içinde tatbik edilmeleri gereklidir. Bazı influenza virüsleri antiviral ilaçlara karşı tedavinin etkinliğini sınırlayan direnç geliştirmektedirler. Antiviral ilaçlar dışında semptomlara yönelik destek tedavisi uygulanır.
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