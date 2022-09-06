ING Bank promosyon ödemesi

Bankaların promosyon ödemeleri her bankanın kendi sistemine göre değişkenlik gösteriyor. Bu kapsamda vatandaşlar kendilerine en uygun ödeme yöntemi, ödeme miktarı olan banka arayışına giriyor. 26 Temmuz'dan beri zamlı emekli maaşları yatması sebebiyle bankaların arasında olan promosyon yarışı o tarihten beri devam ediyor. Peki, ING Bank emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? ING Bank emekli maaşı nasıl taşınır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Eğer emekli maaşınızı ING Bank'a taşırsanız kendi maaşınızın tutarınıza göre 7.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca emekli yakını getirenler toplamda 1.250 TL’ye varan promosyon kazanıyor. Ayrıca Maaşını ING’ye taşıyan emekliler 3 ay boyunca Turuncu Ekstra avantajlarından harcama koşulu olmadan yararlanabiliyor.

Tüm bunların yanında ING Bank'a emekli yakınını getirenler kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor.