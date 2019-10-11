Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ING Türkiye ev sahipliğinde ihracatçılara sunulan kredi paketinin yenilenen koşullarına ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan ING Türkiye Genel Müdürü Abay, 18 Nisan’da “Türkiye ihracatla yükseliyor” diyerek TİM ile beraber çok güzel bir iş birliği açıkladıklarını anımsattı.

Abay, 18 Nisan’dan bu yana ING Ailesi olarak bütün TİM üyelerini ziyaret etmeye çalıştıklarını ifade ederek, “ING’nin bankacılık stratejisi, Türkiye’nin uzun vadeli sürdürülebilir ekonomik kalkınmasında çok önemli rol oynayan ihracatın desteklenmesi üzerine” diye konuştu.

İHRACATIN YÜZDE 49'U AVRUPAYA

Avrupa Birliği ihracatının önemine işaret eden Abay, şunları kaydetti: “Türkiye’deki ihracatın şu an itibarıyla yüzde 49.2’si Avrupa’ya yapılıyor. ING’nin ana merkezi olan Avrupa’nın burada önemi var. Euro kaynaklarımızla çeşitli avantajlara sahip bir bankayız. Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 10 ülkenin 8’inde ING oldukça aktif. Bu nedenle Türkiye’nin büyümesine katkıda bulunurken, ihracatı ve Avrupa bölgesine ihracatı önceliklendirerek avro bazlı kaynaklarda elimizden geldiğince TİM üyelerine destek olmak istiyoruz.”

Abay, geçen 6 ayda bin ihracatçıya 500 milyon euroluk kaynağı kullandırdıklarını aktararak, “6 ayda 5 bin 300 firmayı ziyaret ettik. Bu süreçte yaklaşık 1 milyar euro limit tahsisi yaptık, bunun 500 milyon euroluk kısmını kullandırdık, hala bu firmalarımızda daha yüksek limitlerimiz mevcut. Bu kullandırdığımız kaynağın tabana yaygın olması çok önemli.” şeklinde konuştu.

İhracat kredilerini 40’ı aşkın ilde kullandırdıklarını bildiren Abay, kredilerin gıda, tekstil, otomotiv gibi sektörler başta olmak üzere farklı sektörlerde değerlendirildiğini gördüklerini söyledi.

'ÇALIŞANLARI DA DÜŞÜNDÜK'

Abay, TİM iş birliğiyle kullandırdıkları en düşük kredinin 15 bin euro , en yüksek kredinin ise 9 milyon euro olduğunu ifade ederek, “Kullandırdığımız kredilerde en çok tercih edilen vade yüzde 59 ile 12 ay iken, ortalama vademiz ise 19 ay olmuş.” dedi.

Kaynak sağladıkları firmaların ihracat hacimlerinin 12.3 milyar dolar olduğunu gördüklerini anlatan Abay, şunları kaydetti:

“Bugün açıkladığımız ikinci paketimizde, ihracatçılara kullandıracağımız euro ihracat kredisi sabit faiz oranlarını 12 ay vade yüzde 2.50, 24 ay vade yüzde 2.75, 36 ay vade yüzde 2.95, rotatif faiz oranını ise euroda yüzde 1.85 olarak belirledik. Yeni pakette ihracatçı firmalarımızın çalışanlarını da düşündük. İhracatçı firmalarımızın çalışanları diğer bankalardaki ihtiyaç kredilerini ING’ye yüzde 1,19 faizle transfer edebilecek veya yeni kullanacakları ihtiyaç kredisini de yüzde 1,19 oranıyla kullanabilecek. Paket kapsamında, ihracatçılara, fuar katılım bedellerini ING kredi kartlarıyla ING POS’larında 12 taksitte avantajlı ödeme imkanı da sunuluyor. İlk pakette olduğu gibi bu paketimizde de hiçbir ek komisyon, masraf, ücret talep edilmeyecek.”

'BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜSTESİNDEN GELİR'

Bir gazetecinin, ABD ve AB’den yaptırım gelebileceği iddialarına ilişkin sorusu üzerine Abay, bunların henüz söylentiden ibaret olduğuna işaret ederek, “Kapsamı belli olmayan bir şey için yorum yapmak çok zor ama biz Türk bankacılık sektörü olarak çok şey yaşadık, her şeyin üstesinden geldik, olası riskler oluşursa bankacılık sektörünün bunun üstesinden en iyi şekilde geleceğini düşünüyorum. Bence şu an ne söylesek spekülatif, buna vakit ve mesai harcamak yerine biz neyi daha iyi yapabiliriz ona vakit harcıyoruz.” diye konuştu.

Bankacılık sektöründe takibe alınan kredilerle ilgili soru üzerine ise Abay, “Bizim böyle bir kaygımız yok, hiç olmadı.” dedi.

ORANLAR DAHA DA İYİLEŞTİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise doğru zamanda doğru işleri yapmanın önemli olduğunu ifade ederek, ihtiyaç olunan şeyin zamanında bulunduğunda bir anlamı olduğunu ve ihtiyaç gittikten sonra fazla bir şey ifade etmediğini belirtti.

Gülle, 6 ay önce planlamasını yapmış oldukları bu işin ne kadar doğru zamanda yapılmış olduğunu vurgulayarak, paketin ikinci etabında oranları daha iyileştirdiklerini, Türkiye'nin iyileşen ekonomik koşulları çerçevesinde ihracatçıya finansmana ulaşmada kolaylık sağlayacaklarını, bu çalışmanın Türkiye'nin her yerindeki ihracatçıya ulaştığını ve onlardan ilgi gördüğünü dile getirdi.

İhracatçının finansmanla olan sorunlarını, sıkıntılarını en aza indirmeyi ve finansmana ulaşmasındaki argümanları çoğaltmayı amaçladıklarının altını çizen Gülle, anlaşmanın yapıldığı 6 ay öncesinde TL faizlerinin yüzde 24 olduğunu ve dövizlerin anlaşılan rakamların nerdeyse iki misli rakamlarda olduğunu hatırlattı.

Gülle, kamu bankalarının piyasaya sağlamış olduğu fonlarla kredi desteklerinin anlamlı ve önemli olduğunu kaydederek, “ING Bank’ın bu inisiyatifle kredileri güncelleyerek, belirli bir rakamla girmesini son derece anlamlı buluyoruz. Daha önceki faiz indirimine kamu banları katılmıştı, özel bankalar katılmamıştı. ING Bank’ın döviz kredilerinde yapmış olduğu iyileştirme ve çalışanlar içinde vermiş olduğu ilave, düşük faizli kredi, diğer bankalara da etki yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ekonomik koşullarının her geçen ay daha iyiye gittiğine dikkati çeken Gülle, “Bunu göstergeler de doğruluyor. İhracatımız artmaya devam ediyor. Geçen ayı da bir Cumhuriyet tarihi rekoruyla tamamladık. Ekim ayı içinde aynı kararlılık ve azimle devam ediyoruz. Sonuna kadar ihracat ailesini genişletmek ve bu ailenin sorunlarını çözmek, pazara götürmek, onları ilk ihracatını gerçekleştirmede yanında olmak gibi misyonlarımızın yanında bu da bizim için önemli bir çalışma oldu.” diye konuştu.

'TÜRK ORDUSUNU YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ'

Bir gazetecinin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sorusu üzerine TİM Başkanı Gülle, Türkiye'nin terörden kurtulmak adına vermiş olduğu bu mücadelede Türk ordusunu yürekten desteklediklerini ifade ederek, ülke adına bir getiri yapmak için ihracatçılar, sanayiciler, girişimciler ve yatırımcılar olarak, sadece işlerine odaklanarak ihracat yapmaya, ticaret yapmaya çalıştıklarını aktardı.

İhracatın kolay olmayan bir iş olduğunu dile getiren Gülle, “Dünyadaki pek çok ülke ile mücadele ederek bu işi gerçekleştiriyoruz. Bu camiayı, bu kadar emekle, uğraşı ile temsil etmekten de onur duyuyoruz. Avrupa Parlamentosu’nun bu şekilde kararlarını daha öncede gördük. Biz ticaretimiz için çalışıyoruz. İhracatımızı ithalatımızdan daha fazla yapmak adına çalışıyoruz.” diye konuştu.

'VOLKSWAGEN'IN YATIRIMI ANLAMLI'

Gülle, Türkiye’nin önemli bir yatırım aldığını anımsatarak, şunları kaydetti: “Volkswagen’in yatırımını son derece anlamlı buluyorum. Derecelendirme kuruluşlarının pozitif yönde söylemlerinin oluştuğunu görüyoruz. Faizlerin aşağıya çekilmesini ekonominin normalleşmesi açısından son derece önemli bir etken olarak gördük. Eğer yatırım ortamını sağlayacaksak, yeni kapasite ve yatırımların olmasını sağlayacaksak faizlerin düşmesi gerekiyor. Faizlerin sıcak mevduatlardan çıkıp iş dünyasında dönmesi için bu rakamların aşağı gelmesi gerekiyor. Bunu sağlayacak ortama yavaş yavaş gidiyoruz.”