İngiliz devinden Francesco Farioli atağı!

Bir dönem Türkiye'de Alanyaspor ile Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Team Talk'ta yer alan haberde, İtalyan çalıştırıcının yeni adresinin İngiltere Premier League ekiplerinden Tottenham olacağı belirtildi.

Bu sezon ligde oldukça kötü bir performans sergileyen Londra ekibi, 17. sırada yer alıyor. Ancak buna rağmen Tottenham UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkmayı başardı.

Öte yandan Farioli, Ajax ile şampiyonluk için mücadele ediyor. Son olarak Groningen ile 2-2 berabere kalan Ajax, PSV Eindhoven'in gerisine düştü ve 75 puanla 2. sırada yer aldı. Hollanda ekibi son hafta oynanacak Twente maçını kazanıp, şampiyonluk için rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

BU SEZON 2.08 PUAN ORTALAMASI YAKALDI

Bu sezon Ajax'ın başında tüm kulvarlarda 53 maça çıkan 36 yaşındaki teknik adam, 34 maçı kazandı, 8 maçta berabere kaldı ve 11 maçı kaybetti. Farioli 2.08 maç başı puan ortalaması yakaladı.