        Haberler Fiskos İngiliz hükümeti eski prens Andrewu taht sırasından çıkarmayı planlıyor

        İngiliz hükümeti eski prens Andrew'u taht sırasından çıkarmayı planlıyor

        Adı Epstein skandalına karışan eski prens Andrew için, İngiliz hükümetinin taht sırası yasasını değiştirme planı var

        Giriş: 22.02.2026 - 17:32
        Taht sırasından çıkarılacak

        İngiliz hükümeti, ünvanlarını yitiren eski prens Andrew'un artık İngiltere kralı olamayacağı şekilde yasayı değiştirmeye hazırlanıyor.

        Şu anda Andrew, ağabeyi Kral Charles'ın ardından tahta geçme sıralamasında sekizinci sırada. Hapiste ölen cinsel suçlu Jeffrey Epstein'le bağlantısının ortaya çıkması ve kendisinin reşit olmayan bir kişiyi cinsel olarak istismar ettiği iddia edilen Andrew, 2025'te kraliyet ünvanlarını kaybetmiş olsa da, hâlâ taht sıralamasında yer alıyor.

        İngiliz Savunma Bakanı Luke Pollard, Andrew'u taht sırasından çekmenin yapılması gereken en doğru şey olacağını söyledi. Pollard, polis soruşturması tamamlanana kadar nihai kararın verilmesinin ertelenmesi gerektiğini söyledi.

        Andrew, geçen hafta kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle gözaltına alınmış ve 12 saatin ardından serbest bırakılmıştı. İngiltere'nin ticaret elçisi olarak görev yaptığı dönemde görevini kötüye kullanmakla suçlanan ve 2010'de Epstein'e ticari raporlar gönderdiği iddia edilen eski prens, suçlamaları reddediyor.

        Eğer hükümet bu fikri hayata geçirirse, Parlamento'nun yeni bir yasa çıkarması gerekecek ve bu değişikliğin, Kanada ve Avustralya da dahil olmak üzere, kralın devlet başkanı olduğu diğer ülkelerden de onay alması gerekecek.

        Şu anda tahrın birinci varisi Prens William. William'ın ardından büyük oğlu Prens George geliyor.

        #Prens Andrew
        #kraliyet
        #taht
        #Kral Charles
