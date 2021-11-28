Ellerinde "Göçmenler ve mülteciler hoş geldiniz", "Onların kanı sizin elinizde", "(İngiltere İçişleri Bakanı) Priti Patel geceleri nasıl uyuyabiliyorsun?" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, göçmenlerin geçişi için güvenli yollar oluşturulması talebinde bulundu.