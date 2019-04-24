İngiliz sporcu üstsüz versiyonu ile ortaya çıktı

İngilizlerin süper spor otomobil üreticilerinden Aston Martin, DBS Superleggera modelinin tavanı açılabilen versiyonun tanıttı. 'Volante' ismini alan cabiro otomobilde 5.2 litrelik V12 motorun görev yapacağı açıklandı. 715 beygir güç üreten motorun 900 Nm tork değeri sunduğu açıklanırken, otomobilin son hızının ise 340 km/s olduğu belirtiliyor. Aston'dan yapılan açıklamada, DBS Superleggera Volante'nin firmanın bugüne kadar ürettiği en hızlı üstü açık modeli olduğu vurgulanıyor