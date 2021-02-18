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İngiliz üreticiden çalışanlarına kötü haber

Jaguar Land Rover, küresel iş gücünden 2 bin kişi ile yolları ayıracağını bildirdi. İngiliz otomotiv üreticisi, önceki günler yaptığı açıklamada, 2030 yılı itibariyle tamamen elektrikli bir otomobil markası olacağını duyurmuştu

İngiliz üreticiden çalışanlarına kötü haber - haberler
İHA / HABERTURK.COM

Önceki günlerde elektrikli otomobillere ağırlık vereceğini duyuran Jaguar Land Rover'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İngiliz otomotiv üreticisi, küresel iş gücünden 2 bin kişi ile yolları ayıracağını bildirdi. Jaguar Land Rover, Jaguar'ın 2025, tüm grubun ise 2030 yılı itibariyle tamamen elektrikli bir otomobil markası olacağını bildirmişti.

Yapılan açıklamada, bir sonraki finansal yıla kadar 2 bin kişinin işten çıkarılacağı bilgisi verildi.

Jaguar Land Rover'un patronu Hindistan merkezli Tata, şirketin önümüzdeki 5 yıl içinde 6 yeni elektrikli model tanıtacağını, bu modellerin ilkinin ise 2024'te yollara çıkacağını açıklamıştı.

Tata Motors, koronavirüs salgınının başından bu yana son 2 çeyrekte kayıp açıklarken, düşük talep ve yükselen maliyetler dolayısı gelir kaybı yaşamıştı.

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