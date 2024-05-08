İngilizce öğretmen atama kontenjanı kaç, kaç tane İngilizce öğretmeni atanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce öğretmen atama kontenjanını duyurdu. 20 bin öğretmen ataması kapsamında İngilizce öğretmenliği için atama takvimini merak edenler İngilizce öğretmen atama sayısı kaç sorusuna yanıt arıyor. Adaylar ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini 20-31 Mayıs'ta yapacak. İşte İngilizce öğretmen atama kontenjanı bilgisi
İngilizce öğretmen atama kontenjanı belli oldu. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 87 branşta alım yapılacak olup öğretmen atama takvimi yayınlandı. Peki İngilizce öğretmen atama kontenjanı kaç, kaç tane İngilizce öğretmeni atanacak?
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ATAMA SAYISI KAÇ?
MEB açıklamasına göre 20 Bin öğretmen atamasında 968 İngilizce öğretmeni atanacak.
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ATAMA PUANI 2024
İngilizce öğretmeni atama taban puanı 50 olarak açıklandı.
Bakan Tekin'in açıklaması; "Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. "
Ön Başvuru ve Sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması 20 - 31 Mayıs 2024
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 10 Haziran 2024
Sözlü sınavların başlangıcı 1 Temmuz 2024
GEÇEN SENEKİ TABAN PUANLAR
2023 Mart Sözleşmeli öğretmenlik atamasında İngilizce Öğretmenliğinin KPSS taban puanı 72,31; sözlü sınav taban puanı ise 72 olarak belirlenmişti.