Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İngiltere Başbakanı: Rusya hava sahamızı ve sularımızı tehdit ediyor | Dış Haberler

        İngiltere Başbakanı: Rusya hava sahamızı ve sularımızı tehdit ediyor

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya'nın hâlihazırda hava sahalarını ve sularını tehdit ettiğini belirtirken "Bir savaşı önlemenin en iyi yolu, ona karşı hazır olmaktır." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 18:53 Güncelleme: 02.06.2025 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Starmer'dan savaşa hazırlık açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesini savaşa hazır getirmeyi, güçlü ittifaklar yapmayı ve gelişmiş kabiliyetlerle donatmayı hedeflediklerini söyledi.

        Starmer, İskoçya'nın Glasgow kenti yakınlarındaki tersanede İngiltere'nin savunma alanında gelecek yıllarda atmayı planladığı adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Ülkesi ile NATO'nun güvenliğinin birbirine bağlı olduğuna dikkati çeken Starmer, "Birlikte çalışmadığımız sürece hiçbir şey tek başına çalışmaz." dedi.

        Üniformalı askerlerden savunma sanayisinde üretim yapanlar ve vatandaşlara kadar herkesin ülke güvenliğinde oynayacağı rolünün bulunduğunu vurgulayan Starmer, "Görüyoruz ki bir şeyler değişiyor. Bugünün dünyasında en öndeki cephedeyiz. Karşı karşıya olduğumuz tehdit, Soğuk Savaş dönemindekinden daha ciddi, daha öngörülemez ve daha acil. Avrupa'da yeni bir nükleer riskle, günlük siber saldırılarla, sularımızda ve gökyüzünde artan Rus tehdidiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Starmer, Rusya'nın eylemlerinin İngiltere'de hayatı pahalı hale getirdiğine ve sade vatandaşların cebini etkilediğine işaret etti.

        İngiltere'nin savunma alanındaki gelecek stratejilerini belirleyen Stratejik Savunma Değerlendirmesi'ni hazırlayan ekibe hitap eden Starmer, "Hayata geçirdiğiniz şey, Britanya'yı daha güçlü ve güvenli hale getirecek bir yol haritası. Savaşa hazır, güçlü bir zırhla donatılmış, en güçlü ittifaklara sahip, en ileri teknolojiye sahip ve gelecek yıllara hazırlıklı hale getirilmiş bir ulus." dedi.

        "2035'te bugünkünden 10 kat daha ölümcül ordu" vurgusu

        Savunmaya ayrılan harcamayı 2027'de bütçenin yüzde 2,5'ine, bir sonraki seçimde göreve gelecek hükümette ise yüzde 3'e çıkaracak hazırlığı yaptıklarını anlatan Starmer, 3 önemli değişiklik gerçekleştireceklerini söyledi.

        Starmer, bu değişikliklerin başında silahlı kuvvetlerin savaşa hazır hale gelmesinin bulunduğuna, bunun caydırıcılığı artıracağına işaret etti.

        REKLAM

        Bu kapsamda maaşlara yüzde 20 zam yapacaklarını kaydeden Starmer, ikinci değişikliğin ise NATO'ya destek alanında gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

        "Savunma politikamız, her zaman 'Önce NATO' şeklinde olacaktır." diyen Starmer, NATO'ya verilecek destekle müttefiklerin de güvenliğinin sağlanacağını vurguladı.

        Starmer, savunma alanındaki üretim ve yenilikleri savaş zamanı hızında hayata geçireceklerine dikkati çekerek, "2035'te bugünkünden 10 kat daha ölümcül bir orduyu hayata geçirmek için dronlar, gemiler, yapay zeka, uçaklar ile silahlı kuvvetlerimizin tüm dallarında tam bir entegrasyonu sağlayacağız." dedi.

        Savunma alanındaki yatırımlar ve askeri alandaki gelişmelerin istihdama ve ekonomiye sağlayacağı katkılara değinen Starmer, savaş başlığı programına 15 milyar sterlin yatırım yapılacağını vurguladı.

        Starmer, bu yatırımla 9 bin yeni istihdam oluşacağını belirtti.

        "Bir savaşı önlemenin en iyi yolu, ona karşı hazır olmaktır"

        Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Starmer, savunma bütçesinde Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük artışın yapılacağını belirtti.

        REKLAM

        İngiltere'de 1945-1951 yıllarında başbakanlık yapan İşçi Partili Clement Attlee'nin barışı korumak için oluşturulan NATO'nun temellerini atan isimlerden olduğunu söyleyen Starmer, kendisinin de aynı gelenekten geldiğini ifade etti.

        Starmer, NATO'yu öncelik gördüğünü vurgulayarak, "Yaptığımız katkıları göz önünde bulundurursak NATO'ya bağlılığımız çok yüksek. NATO'ya diğer kabiliyetlerle birlikte nükleer kabiliyet kazandırıyoruz." dedi.

        İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Starmer, "Gazze'deki durum kabul edilemez ve her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Bu nedenle müttefiklerimizle durumun kabul edilemez olduğunu söylemekte çok netiz. Bir ateşkese ihtiyaç olduğu ve şu an olmayan seviyede insani yardımların içeri girmesinin gerektiği çok açık. Bu durum büyük bir yıkıma sebep oluyor." diye konuştu.

        Alman makamlarının Rusya'nın gelecek 4 yılda bir NATO ülkesini işgal edebileceğine yönelik uyarısı sorulan Starmer, "Rusya, zaten şu an hava sahamızı ve sularımızı tehdit ediyor. Siber saldırılar yapıyor. Bu, zaten bizim mücadele ettiğimiz bir tehdit. Bir savaşı önlemenin en iyi yolu, ona karşı hazır olmaktır." ifadelerini kullandı.

        Starmer, İngiltere'nin savunma harcamasının kamu hizmetlerini aksatmayacağını, savunma sanayisinde ve güvenlik sektöründe, iyi maaşlı işlerde istihdamı artıracağını sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        İntihar mektubundan parmak izi çıktı!
        İntihar mektubundan parmak izi çıktı!
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        Yusuf'a Alman kancası!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı