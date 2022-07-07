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Haberler Dünya Johnson'a darbe üzerine darbe! Son dakika: Bakanlar bir bir istifa ediyor
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İngiltere'de istifa depremi sürüyor: Görevden tek tek ayrılıyorlar

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifasıyla birlikte yönetime duyulan 'güvensizlik' nedeniyle başlayan istifalar sürüyor.

Johnson'a darbe üzerine darbe! Son dakika: Bakanlar bir bir istifa ediyor
İngiltere'de istifa depremi sürüyor
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HABERTURK.COM

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifasıyla birlikte başlayan kriz şu ana kadar 31 bakan ve milletvekilinin istifa etmesine neden oldu.

Johnson'ın yönetimine duyulan "güvensizlik" nedeniyle yapılan istifalar son 24 saat içerinde gerçekleşti.

İngiltere'de Çocuk ve Aileden Sorumlu Bakan Will Quince, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Laura Trott, okullardan sorumlu bakan Robin Walker, İçişleri Bakan Yardımcısı Victoria Atkins, Jo Churchill, İhracat Bakanı Mike Freer de Boris Johnson'ın hükümetinden istifa etti.

İngiltere basınına göre, Hükümetin yaklaşık 5'te 1’inin şu ana kadar istifa ettiği bildirildi.

Görsel: Associated Press

BAKANLARDAN BAŞBAKANLIK OFİSİ'NE ÇIKARMA

İngiltere'deki istifa depreminin ardından bakanlar, Başbakan Boris Johnson'ın istifa etmesi için Başbakanlık Ofisi'nde toplandı.

İngiltere'de bakanlar ve milletvekilleri birer birer istifa ederken, bakanlar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a istifa baskısı yapmak üzere başkent Londra’daki Downig Caddesi'ndeki Başbakanlık Ofisi'ne gitti.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Johnson'a gitmesi için baskı yapacak olan bakanlar arasında, dün yeni Maliye Bakanı olarak atanan Nadhim Zahawi, İçişleri Bakanı Priti Patel, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İş Bakanı Kwasi Kwarteng, Galler Bakanı Simon Hart, Kuzey İrlanda Bakanı Brandon Lewis, Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan'ın yer aldığı bildirildi. Bakanların, Johnson ile Başbakanlık görevinden istifasını görüşmeyi bekledikleri belirtildi.

"BAŞBAKAN OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Johnson, hükümette art arda gelen 30'dan fazla istifadan sonra, Başbakanlık görevine devam edeceği konusunda ısrar etti. İrtibat Komitesinde ifade veren Johnson, istifa konusunda ne düşündüğü sorusuna karşılık yaptığı açıklamada, "Seçilmiş olduğum işe devam edeceğim ve bunu yapmaya devam edeceğimi size söylemekten mutluluk duyuyorum" dedi.

Görsel: Associated Press

Johnson, "yarın yine başbakan olmaya devam edeceğini" söylerken, kendine yöneltilen istifa baskılarını geçim krizi ve Ukrayna'daki savaş hakkında konuşarak cevapladı. Johnson, "İnsanların maruz kaldığı baskılara ve hükümetin bu tür önceliklere odaklanması gerekiyor. Bizim yaptığımız da bu. 80 yılı aşkın süredir Avrupa'nın en büyük savaşıyla ilgileniyorum ve bundan uzaklaşmanın nasıl bir sorumluluk olacağını anlayamıyorum" dedi.

Komitedeki görüşme boyunca sorgulanan Johnson, özellikle muhalefetteki İşçi Partisi milletvekilleri tarafından eleştirildi. Milletvekilleri Johnson'a "iktidarda kalmasının komik olduğunu" ve "görevden ayrılmasının ülke çıkarına olacağını" söyledi.

İNGİLTERE'DE PEŞ PEŞE İSTİFALAR

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, dün art arda hükümetteki görevlerinden istifa ettiklerini açıklamıştı.

Javid, Twitter'dan paylaştığı mektupta, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a güven duymadığı için görevinden istifa ettiğini belirtti.

İstifasını sunmak için Johnson'la görüştüğünü aktaran Javid, "Bu görevde hizmet etmek çok büyük bir ayrıcalıktı ancak artık vicdanım rahat bir şekilde devam edemeyeceğimi üzülerek belirtmek istiyorum" ifadesini kullanmıştı.

Javid'in istifa açıklamasından kısa bir süre sonra Sunak da Twitter'dan yaptığı paylaşımda istifa ettiğini açıklamış ve paylaşımında şu ifadelere yer vermişti.

"Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi şekilde yönetilmesini bekliyor. Bunun benim son bakanlık görevim olabileceğinin farkındayım ancak bu standartlar için savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum"

İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili Chris Pincher'a yönelik görevi kötüye kullanma şikayetinden haberdar olmasına rağmen, Pincher'a hükümette verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğunu açıklamasının ardından gelmişti. Johnson, milletvekili Pincher'la ilgili tutumu nedeniyle baskı altındaydı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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