Kanye West'in ana sanatçısı olarak ilan edildiği Wireless Festivali, dinmeyen tepkiler üzerine iptal edildi. İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmud, rapçinin temmuz ayında festivalde sahne almak üzere ülkeye girişini, varlığının kamu yararına olmayacağı gerekçesiyle yasakladı.

West'in, 'Heil Hitler' adlı bir şarkı çıkarması, gamalı haçlı bir tişörtle poz vermesi ve bu tişörtleri satışa çıkarması da dahil olmak üzere bir dizi Yahudi karşıtı söyleminin ardından, festival kadrosundan çıkarılması yönündeki çağrılar günden güne arttı. Son olarak Wireless Festivali'nin dev sponsorlarından ikisi, dün desteğini çektiğini açıkladı.

ÜLKEYE GİRİŞİ REDDEDİLDİ

48 yaşındaki Amerikalı rap şarkıcısı, dün elektronik seyahat izni için başvuruda bulundu, ancak İngiltere'ye girişi reddedildi. Bunun sonucunda organizatörler tüm etkinliği iptal etti ve tüm bilet sahiplerine para iadesi yapılacağını açıkladı.

West, Londra'daki Finsbury Park'ta vermesi planlanan konserlerinden önce, değiştiğini göstermek ve Londra'daki Yahudilerle görüşmek istediğini söylemişti. Bu, West'in 11 yıl sonra İngiltere'deki ilk performansı olacaktı.

İSKOÇYA BAŞBAKANI, WEST'İ SAVUNDU

İngiltere Başbakan Sir Keir Starmer West'in sahne almasının son derece endişe verici olduğuna dair açıklama yapmıştı. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da festival organizatörlerinin West kararını son derece sorumsuz bulduğunu belirterek kınamıştı. Ancak İskoçya Başbakanı John Swinney, engel kararı sonrası rapçiye destek vererek, "Özgür bir ülkede yaşıyoruz ve insanların dinlemek istedikleri müziğin tadını çıkarmalarına izin vermeliyiz" dedi.

West, sosyal medyada defalarca Yahudi karşıtı ve Nazi yanlısı açıklamalar yapmış, daha sonra bu açıklamaları için özür dilemiş ve bunu bipolar bozukluğa bağlamıştı. West, gamalı haç ve 'Beyazların Hayatı Önemlidir' tişörtleri giymiş, kendini Nazi olarak tanımlamış ve Hitler'i öven bir şarkı çıkarmıştı.

GAZETE İLANIYLA ÖZÜR DİLEDİ

West, yılın başında, geçmişteki davranışlarından dolayı özür dilemiş ve Wall Street Journal'da tam sayfa bir ilan yayınlayarak gerçeklikle bağını kopardığını anlatmıştı. Kendisinin Nazi ya da Yahudi düşmanı olmadığını ve Yahudi halkını sevdiğini belirten West, geçmişteki davranışlarından dolayı derinden pişman olduğunu söylemişti.

Amerikalı rapçi, 30 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda bir konser verecek.