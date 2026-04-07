        Haberler Dünyadan İngiltere'de Kanye West'e yönelik tepkiler, Wireless Festivali'ni iptal ettirdi

        Kanye West'e yönelik tepkiler, festivali iptal ettirdi

        Kanye West'in ana sanatçı ilan edildiği İngiltere'deki Wireless Festivali, tepkiler üzerine iptal edildi. İçişleri Bakanlığı, şarkıcının İngiltere'ye girişini yasakladı

        Giriş: 07.04.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Ülkeye girişi yasaklandı

        Kanye West'in ana sanatçısı olarak ilan edildiği Wireless Festivali, dinmeyen tepkiler üzerine iptal edildi. İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmud, rapçinin temmuz ayında festivalde sahne almak üzere ülkeye girişini, varlığının kamu yararına olmayacağı gerekçesiyle yasakladı.

        West'in, 'Heil Hitler' adlı bir şarkı çıkarması, gamalı haçlı bir tişörtle poz vermesi ve bu tişörtleri satışa çıkarması da dahil olmak üzere bir dizi Yahudi karşıtı söyleminin ardından, festival kadrosundan çıkarılması yönündeki çağrılar günden güne arttı. Son olarak Wireless Festivali'nin dev sponsorlarından ikisi, dün desteğini çektiğini açıkladı.

        ÜLKEYE GİRİŞİ REDDEDİLDİ

        48 yaşındaki Amerikalı rap şarkıcısı, dün elektronik seyahat izni için başvuruda bulundu, ancak İngiltere'ye girişi reddedildi. Bunun sonucunda organizatörler tüm etkinliği iptal etti ve tüm bilet sahiplerine para iadesi yapılacağını açıkladı.

        West, Londra'daki Finsbury Park'ta vermesi planlanan konserlerinden önce, değiştiğini göstermek ve Londra'daki Yahudilerle görüşmek istediğini söylemişti. Bu, West'in 11 yıl sonra İngiltere'deki ilk performansı olacaktı.

        İSKOÇYA BAŞBAKANI, WEST'İ SAVUNDU

        İngiltere Başbakan Sir Keir Starmer West'in sahne almasının son derece endişe verici olduğuna dair açıklama yapmıştı. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da festival organizatörlerinin West kararını son derece sorumsuz bulduğunu belirterek kınamıştı. Ancak İskoçya Başbakanı John Swinney, engel kararı sonrası rapçiye destek vererek, "Özgür bir ülkede yaşıyoruz ve insanların dinlemek istedikleri müziğin tadını çıkarmalarına izin vermeliyiz" dedi.

        West, sosyal medyada defalarca Yahudi karşıtı ve Nazi yanlısı açıklamalar yapmış, daha sonra bu açıklamaları için özür dilemiş ve bunu bipolar bozukluğa bağlamıştı. West, gamalı haç ve 'Beyazların Hayatı Önemlidir' tişörtleri giymiş, kendini Nazi olarak tanımlamış ve Hitler'i öven bir şarkı çıkarmıştı.

        GAZETE İLANIYLA ÖZÜR DİLEDİ

        West, yılın başında, geçmişteki davranışlarından dolayı özür dilemiş ve Wall Street Journal'da tam sayfa bir ilan yayınlayarak gerçeklikle bağını kopardığını anlatmıştı. Kendisinin Nazi ya da Yahudi düşmanı olmadığını ve Yahudi halkını sevdiğini belirten West, geçmişteki davranışlarından dolayı derinden pişman olduğunu söylemişti.

        Amerikalı rapçi, 30 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda bir konser verecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 4 Nisan 2026 (Sahada Avantaj Kimde: ABD Mi, İran Mı?)

        Ukrayna lideri Zelenski İstanbul'da. Habertürk ekibi Tel Aviv'de. İran füzesi Ramat Gan'ı vurdu. Trump savaştan çıkış yolunu mu arıyor? Sahada avantaj kimde: ABD mi, İran mı? İran ile anlaşma olmazsa ne olacak? Ana Haber Bülteni'ni Ayşe Süberker sundu.  

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli