1700'LERDEN BU YANA KUTLANIYOR

1760'tan bu yana her yıl düzenlenen ve Kral'ın Doğum Günü Geçit Töreni olarak da bilinen Trooping the Colour'da İngiltere hükümdarın doğum günü kutlanıyor ve genellikle Haziran ayında gerçekleşiyor.