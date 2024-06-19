İngiltere'den korkutan beslenme raporu

Rapor, 2013’ten itibaren çocukların kısalmaya başladığını, 2006’dan itibaren 10-11 yaş civarı çocuklarda obezitenin yüzde 30 yükseldiğini ve son 5 yılda tip 2 diyabetin yüzde 22 yükseldiğini ortaya koydu. Çocukların aşırı kalori alımına çoğunlukla katkıda bulunan, ancak vitamin, mineral, lif, sağlıklı yağ ve kaliteli proteinden yoksun olan aşırı işlenmiş, aşırı şekerli ve tuzlu gıdaların bombardımana uğradığı belirtilen raporda şu bulgular yer aldı:

“İster gıda güvensizliğiyle sonuçlanan şok edici düzeydeki yoksulluk ve yoksunluk, ister gıda endüstrisinin ucuz abur cuburları agresif bir şekilde teşvik etmesi nedeniyle, çocuklarımız, onları sağlıklı bir şekilde beslemeyi neredeyse inanılmayacak kadar zor hale getiren bir ortamda yaşıyor.” REKLAM

ÇOCUKLAR KISA, KİLOLU VE HASTA İngiltere’de yetersiz beslenme sebebiyle 5 yaşındaki çocukların boyunun 2013 yılından itibaren kısaldığını vurgulayan rapor, yine bu süre zarfında temel besinlerin tüketiminin azaldığını belirtti. İlkokulu bitiren her 5 çocuktan birinden fazlasının obeziteli olduğu ve obezitenin, ülkede çocukların karşı karşıya kaldığı ‘en acil halk sağlığı sorunu’ olduğu ifade edildi.

Düşük gelirli ailelerde sağlıklı gıdaya erişimin düştüğü ve yüksek kalorili besleyici olmayan gıdayı tüketen çocukların obez olduğu belirtildi. Raporda ayrıca ilk ergen tip 2 diyabetin 2000 yılında görüşmeye başlandığı ortaya konarak yıllar içinde vakaların üç katına çıktığı ifade edildi.