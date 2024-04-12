İngiltere ekonomisi şubatta yüzde 0.1 büyüdü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) şubat ayına ilişkin büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, Ocak 2024'te yüzde 0,3 büyüyen ülke ekonomisi şubatta yüzde 0,1 büyüme gösterdi. Büyüme oranı Aralık 2023-Şubat 2024 dönemini kapsayan 3 ayda ise bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 0.2 oldu. ​​​​​​​

Ülkede hizmet sektörü şubatta yüzde 0,1 ve söz konusu 3 aylık dönemde yüzde 0.2 büyüme kaydetti.

Sanayi de şubatta yüzde 0.1 ve 3 aylık dönemde yüzde 0.7 büyüdü.

İnşaat sektörü ise şubatta yüzde 1.9 ve Aralık 2023-Şubat 2024 döneminde yüzde 1 daraldı.