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İngiltere güzelinden Dalyan'da anlamlı davranış

AA

İngiltere güzeli Alisha Cowie, "Yeşil Yol" adı verilen 6 yaşındaki kaplumbağayı gönüllü ekiple denize bıraktı

Alisha Cowie

İngiltere güzeli Alisha Cowie, Dalyan İztuzu'nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) kaplumbağaları inceledi.

AA'nın haberine göre tesis bünyesinde "Hasan Efe" ve 6 aylık olan "Miska" isimli 2 kaplumbağanın tedavisinde ekiplere yardımcı olan Cowie, 6 aylık Miska’yı bakımının yapıldığı havuza bıraktı.

Cowie, İztuzu sahilinde düzenlenen törende, DEKAMER’de tedavisi tamamlanan "Yeşil Yol" adındaki 6 yaşındaki yeşil deniz kaplumbağasının İztuzu Plajı’nda denize bırakılmasında gönüllü ekiplere eşlik etti. Cowie, ekiple kaplumbağayı denize bıraktı.

Kaplumbağanın, merkezde yaklaşık 3 ay tedavi gördükten sonra sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

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