İngiltere güzelinden Dalyan'da anlamlı davranış

İngiltere güzeli Alisha Cowie, Dalyan İztuzu'nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) kaplumbağaları inceledi.
AA'nın haberine göre tesis bünyesinde "Hasan Efe" ve 6 aylık olan "Miska" isimli 2 kaplumbağanın tedavisinde ekiplere yardımcı olan Cowie, 6 aylık Miska’yı bakımının yapıldığı havuza bıraktı.
Cowie, İztuzu sahilinde düzenlenen törende, DEKAMER’de tedavisi tamamlanan "Yeşil Yol" adındaki 6 yaşındaki yeşil deniz kaplumbağasının İztuzu Plajı’nda denize bırakılmasında gönüllü ekiplere eşlik etti. Cowie, ekiple kaplumbağayı denize bıraktı.
Kaplumbağanın, merkezde yaklaşık 3 ay tedavi gördükten sonra sağlığına kavuştuğu öğrenildi.
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