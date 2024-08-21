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        Haberler Dünya İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan sınır güvenliği için yeni tedbirler | Dış Haberler

        İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan sınır güvenliği için yeni tedbirler

        İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, insan kaçakçılığıyla mücadele için personel sayısını artıracak ve çalışma izni olmayanları yasa dışı çalıştıran işverenlere baskı uygulayacak yeni planlarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 20:14 Güncelleme: 21.08.2024 - 20:14
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        Sınır güvenliği için yeni tedbirler
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        İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yvette Cooper, ülkenin sınır güvenliğini güçlendirmek, göçmenlik ve iltica kurallarının uygulanmasını sağlamak üzere alınan yeni tedbirleri duyurdu.

        Bu tedbirler arasında insan kaçakçılığı çetelerini hedef almak üzere 100 yeni istihbarat ve soruşturma çalışanının görevlendirilmesi ve Hampshire ile Oxfordshire'daki göçmen geri gönderme merkezlerinin yeniden açılarak 290 yatak eklenmesi yer alıyor.

        Ayrıca, İngiltere'de çalışma izni olmayan kişileri yasa dışı çalıştıran işverenleri hedef almak ve soruşturmak için istihbarat odaklı yeni program uygulamaya konulacak.

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        "DAHA İYİ KONROL EDİLEN SİSTEM KURACAĞIZ"

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cooper, ülkenin sınır güvenliğini arttırmak, kurallara uyulmasını ve uygulanmasını sağlamak üzere güçlü ve net adımlar attıklarını kaydetti.

        Cooper, "İcra kabiliyetlerini ve geri dönüşleri arttırarak, sistemi çok uzun süredir bozan, kaosun yerine daha iyi kontrol edilen ve yönetilen sistem kuracağız." ifadesini kullandı.

        AF ÖRGÜTÜ'NDEN TEPKİ

        Uluslararası Af Örgütü'nün İngiltere Mülteci ve Göçmen Hakları Direktörü Steve Valdez-Symonds, İngiliz hükümetinin açıkladığı yeni tedbirlere tepki gösterdi.

        Valdez-Symonds, "Yeni hükümetin, bir önceki hükümetin 'sınır güvenliği' ve 'çeteleri çökertme' söylemini tekrarlarken, buraya gelen mültecilere güvenli sığınma yolları ve net sığınma garantisi sağlama konusundaki acil ihtiyacı göz ardı ettiğini görmek dehşet verici. Sudan, Afganistan, Suriye ve İran gibi yerlerdeki savaş ve zulümden kaçanlar dahil acil ihtiyaç sahibi insanlar İngiltere'ye ve diğer ülkelere gelmeye devam edecek. Hükümetin, sınır geçişlerinin tehlikelerini ve acımasız kaçakçılık çeteleri tarafından istismar edilme riskini azaltacak güvenli rotalar oluşturması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Yeni tedbirleri "güvenlikçi yaklaşım" olarak nitelendiren Valdez-Symonds, "Mevcut yetkilerin, yalnızca gerekli ve adil olduğu durumlarda kullanılmasını sağlamak yerine, insanları gözaltına almak dahil göçmenlik yetkilerini artırmak, onlarca yıldır İçişleri Bakanlığının verimsizliğini ve adaletsizliğini ödüllendirmiştir." yorumunda bulundu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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