Chelsea- Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea, Newcastle ile kozlarını paylaşıyor. Premier Lig'de çıktığı 29 maçta 48 puan toplayan Chelsea, 5. sırada bulunuyor. Öte yandan 39 puanı bulunan Eddie Howe'un takımı Newcastle, 12. basamakta yer alıyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverler karşılaşmanınd detaylarını merak ediyor. Peki, Chelsea- Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Chelsea ile Newcastle United arasındaki karşılaşma, futbolseverlerin merakla beklediği mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. İngiltere’de büyük ilgi gören Premier League kapsamında oynanacak bu maçın tarihi ve saati taraftarlar tarafından sıkça araştırılıyor. Güçlü kadroları ve rekabetçi oyunlarıyla dikkat çeken iki takımın karşı karşıya geleceği Chelsea – Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları gündemde yer almaya devam ediyor. İşte detaylar
CHELSEA- NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN?
Chelsea- Newcastle maçı 13 Mart Cumartesi günü 20.30'da oynanacak.
CHELSEA- NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Stamford Bridge'de oynanacak zorlu karşılaşma beIN Sports MAX 1'den canlı yayınlanacak.