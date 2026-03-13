Chelsea ile Newcastle United arasındaki karşılaşma, futbolseverlerin merakla beklediği mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. İngiltere’de büyük ilgi gören Premier League kapsamında oynanacak bu maçın tarihi ve saati taraftarlar tarafından sıkça araştırılıyor. Güçlü kadroları ve rekabetçi oyunlarıyla dikkat çeken iki takımın karşı karşıya geleceği Chelsea – Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları gündemde yer almaya devam ediyor. İşte detaylar