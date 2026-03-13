Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor İngiltere Premier Lig: Chelsea- Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Futbol Haberleri

        Chelsea- Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea, Newcastle ile kozlarını paylaşıyor. Premier Lig'de çıktığı 29 maçta 48 puan toplayan Chelsea, 5. sırada bulunuyor. Öte yandan 39 puanı bulunan Eddie Howe'un takımı Newcastle, 12. basamakta yer alıyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverler karşılaşmanınd detaylarını merak ediyor. Peki, Chelsea- Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 15:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Chelsea ile Newcastle United arasındaki karşılaşma, futbolseverlerin merakla beklediği mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. İngiltere’de büyük ilgi gören Premier League kapsamında oynanacak bu maçın tarihi ve saati taraftarlar tarafından sıkça araştırılıyor. Güçlü kadroları ve rekabetçi oyunlarıyla dikkat çeken iki takımın karşı karşıya geleceği Chelsea – Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları gündemde yer almaya devam ediyor. İşte detaylar

        2

        CHELSEA- NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN?

        Chelsea- Newcastle maçı 13 Mart Cumartesi günü 20.30'da oynanacak.

        3

        CHELSEA- NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Stamford Bridge'de oynanacak zorlu karşılaşma beIN Sports MAX 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        CHELSEA MUHTEMEL 11

        Jörgensen, Gusto, Fofana, Chalobah, Hato, James, Caicedo, Palmer, Fernandez, Garnacho, Pedro

        5

        NEWCASTLE MUHTEMEL 11

        Ramsdele, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Wissa, Tonali, Joelinton, Elanga, Barnes, Gordon

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Her şeye rağmen Ersin!
        Her şeye rağmen Ersin!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu