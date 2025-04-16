İngiltere Premier Ligi'nde 31. haftanın sonuçları
İngiltere Premier Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 31. hafta maçları tamamlandı. Chelsea, Liverpool ve Man. City haftayı galibiyetle noktaladı. Man United ise haftayı puan kaybederek tamamladı. İngiltere Premier Ligi'nde 31. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İngiltere Premier Ligi'nin 31. haftasının son mücadelesi, Leicester-Newcastle Utd. karşılaşması oldu.
Zorlu deplasmanda Newcastle Utd. ev sahibi rakibi Leicester'i 3-0 mağlup etti.
Man United, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Man. City'i tüm çabasına rağmen yenmeyi başaramayarak 0-0 beraberliğe razı oldu. Bu mücadele sonucunda Her iki takım da haftayı 1'er puanla kapattı. Man United aldığı 1 puanla toplamda 38'e ulaştı.
Deplasmandaki zorlu maçta Man. City, rakibi Man United ile eşitliği bozamayarak 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu sonucun ardından ev sahibi Man United puanını 38'e yükseltirken konuk ekip Man. City ise 52 puana ulaştı.
Liverpool, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Fulham'a karşı 3-2 mağlup bir şekilde sahadan ayrıldı ve puan kaybetti. Bu maçın ardından ev sahibi Fulham puanını 48'e yükseltirken konuk ekip Liverpool ise 73 puanda kaldı.
Chelsea, deplasmanda Brentford ile oynadığı maçta berabere kaldı. İki takım da sahadan 1 puan ile ayrıldı. 0-0 biten maçın ardından Chelsea'nın puanı 53, Brentford'un ise 42 oldu.
Everton ile Arsenal ligin 31. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Everton 35 puana ulaşırken, Arsenal ise 62 puana yükseldi.
Zorlu karşılaşmada ev sahibi Cry.Palace, rakibi Brighton takımını 2-1 geçmeyi başardı.
West Ham, ev sahibi avantajına rağmen rakibi AFC Bournemouth ile başa baş bir mücadele sergileyerek 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.
Wolves, 31. haftada oynanan mücadelede Ipswich'i 2-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Wolves böylece 32 puana yükseldi. Wolves'i ağırlayan Ipswich ise 20 puanda kaldı.
Ligin 31. haftasında Aston Villa ile Nott. Forest karşılaştı. Aston Villa rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Zorlu müsabakada ev sahibi Tottenham, rakibi Southampton'u etkili oyunuyla 3-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 37'ye yükseltti.