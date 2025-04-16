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        İngiltere Premier Ligi'nde 31. haftanın sonuçları

        İngiltere Premier Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 31. hafta maçları tamamlandı. Chelsea, Liverpool ve Man. City haftayı galibiyetle noktaladı. Man United ise haftayı puan kaybederek tamamladı. İngiltere Premier Ligi'nde 31. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:30
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        İngiltere Premier Ligi'nde 31. haftanın sonuçları
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        İngiltere Premier Ligi'nin 31. haftasının son mücadelesi, Leicester-Newcastle Utd. karşılaşması oldu.

        Zorlu deplasmanda Newcastle Utd. ev sahibi rakibi Leicester'i 3-0 mağlup etti.

        Man United, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Man. City'i tüm çabasına rağmen yenmeyi başaramayarak 0-0 beraberliğe razı oldu. Bu mücadele sonucunda Her iki takım da haftayı 1'er puanla kapattı. Man United aldığı 1 puanla toplamda 38'e ulaştı.

        Deplasmandaki zorlu maçta Man. City, rakibi Man United ile eşitliği bozamayarak 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu sonucun ardından ev sahibi Man United puanını 38'e yükseltirken konuk ekip Man. City ise 52 puana ulaştı.

        Liverpool, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Fulham'a karşı 3-2 mağlup bir şekilde sahadan ayrıldı ve puan kaybetti. Bu maçın ardından ev sahibi Fulham puanını 48'e yükseltirken konuk ekip Liverpool ise 73 puanda kaldı.

        Chelsea, deplasmanda Brentford ile oynadığı maçta berabere kaldı. İki takım da sahadan 1 puan ile ayrıldı. 0-0 biten maçın ardından Chelsea'nın puanı 53, Brentford'un ise 42 oldu.

        Everton ile Arsenal ligin 31. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Everton 35 puana ulaşırken, Arsenal ise 62 puana yükseldi.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi Cry.Palace, rakibi Brighton takımını 2-1 geçmeyi başardı.

        West Ham, ev sahibi avantajına rağmen rakibi AFC Bournemouth ile başa baş bir mücadele sergileyerek 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

        Wolves, 31. haftada oynanan mücadelede Ipswich'i 2-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Wolves böylece 32 puana yükseldi. Wolves'i ağırlayan Ipswich ise 20 puanda kaldı.

        Ligin 31. haftasında Aston Villa ile Nott. Forest karşılaştı. Aston Villa rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Tottenham, rakibi Southampton'u etkili oyunuyla 3-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 37'ye yükseltti.

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 31. Haftanın Sonuçları
        05.04.2025 14:30
        Everton
        1
        Arsenal
        1
        İY(0-1)
        05.04.2025 17:00
        Crystal Palace
        2
        Brighton & Hove Albion
        1
        İY(1-1)
        05.04.2025 17:00
        West Ham United
        2
        AFC Bournemouth
        2
        İY(0-1)
        05.04.2025 17:00
        Ipswich Town
        1
        Wolverhampton
        2
        İY(1-0)
        05.04.2025 19:30
        Aston Villa
        2
        Nottingham Forest
        1
        İY(2-0)
        06.04.2025 16:00
        Brentford
        0
        Chelsea
        0
        İY(0-0)
        06.04.2025 16:00
        Tottenham Hotspur
        3
        Southampton
        1
        İY(2-0)
        06.04.2025 16:00
        Fulham
        3
        Liverpool
        2
        İY(3-1)
        06.04.2025 18:30
        Manchester United
        0
        Manchester City
        0
        İY(0-0)
        07.04.2025 22:00
        Leicester City
        0
        Newcastle United
        3
        İY(0-3)

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 31. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Liverpool
        		31 22 7 2 73 42
        2
        Arsenal
        		31 17 11 3 62 30
        3
        Nottingham Forest
        		31 17 6 8 57 14
        4
        Chelsea
        		31 15 8 8 53 17
        5
        Newcastle United
        		30 16 5 9 53 13
        6
        Manchester City
        		31 15 7 9 52 17
        7
        Aston Villa
        		31 14 9 8 51 0
        8
        Fulham
        		31 13 9 9 48 5
        9
        Brighton & Hove Albion
        		31 12 11 8 47 2
        10
        AFC Bournemouth
        		31 12 9 10 45 11
        11
        Crystal Palace
        		30 11 10 9 43 4
        12
        Brentford
        		31 12 6 13 42 4
        13
        Manchester United
        		31 10 8 13 38 -4
        14
        Tottenham Hotspur
        		31 11 4 16 37 13
        15
        Everton
        		31 7 14 10 35 -5
        16
        West Ham United
        		31 9 8 14 35 -17
        17
        Wolverhampton
        		31 9 5 17 32 -16
        18
        Ipswich Town
        		31 4 8 19 20 -34
        19
        Leicester City
        		31 4 5 22 17 -45
        20
        Southampton
        		31 2 4 25 10 -51

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 32. Hafta Maçları
        12.04.2025 14:30
        Manchester City
        Crystal Palace
        12.04.2025 17:00
        Nottingham Forest
        Everton
        12.04.2025 17:00
        Brighton & Hove Albion
        Leicester City
        12.04.2025 17:00
        Southampton
        Aston Villa
        12.04.2025 19:30
        Arsenal
        Brentford
        13.04.2025 16:00
        Chelsea
        Ipswich Town
        13.04.2025 16:00
        Wolverhampton
        Tottenham Hotspur
        13.04.2025 16:00
        Liverpool
        West Ham United
        13.04.2025 18:30
        Newcastle United
        Manchester United
        14.04.2025 22:00
        AFC Bournemouth
        Fulham
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