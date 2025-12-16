Habertürk
        İngiltere Premier Ligi'nde 15. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 15. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 15. hafta geride kaldı. Ligin zirvesinde 33 puanla Arsenal bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Wolves. İngiltere Premier Ligi'nde 15. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.

        Giriş: 16.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:30
        İngiltere Premier Ligi'nde 15. haftanın sonuçları ve puan durumu
        İngiltere Premier Ligi'nin 15. haftasının kapanışını yapan mücadelede, Wolves ve Man United takımları karşı karşıya geldi.

        Man. City, sahasında Sunderland'ı ağırladığı maçı 3-0 kazanarak 31 puana yükseldi, Sunderland ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

        Man United, 15. haftada Wolves'i deplasmanda 4-1 yenerek 25 puana yükseldi, Wolves ise haftayı 2 puanla kapadı.

        Deplasmandaki zorlu karşılaşmada Liverpool, Leeds Utd ile başa baş bir mücadele sergiledi. 3-3 berabere kalan takımlar puanları paylaştı. Bu skorun ardından her iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı. Liverpool 23 puana ulaşırken Leeds Utd ise 15 puana yükseldi.

        Chelsea, deplasmanda AFC Bournemouth ile oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrılarak sahadan 1 puanla ayrıldı; bu sonuçla Chelsea 25 puana ulaşırken AFC Bournemouth ise 20 puana yükseldi.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Aston Villa, rakibi Arsenal'ı etkili oyunuyla 2-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 30'a yükseltti.

        Tottenham, evindeki mücadelede rakibi Brentford'u 2-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Newcastle Utd., evindeki mücadelede rakibi Burnley'i etkili oyunuyla 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Newcastle Utd. puanını 22'ye yükseltti.

        Everton, ligin 15. haftasında Nott. Forest'i konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 3-0.

        Brighton ile West Ham'ın karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

        Cry.Palace, 15. haftada oynanan mücadelede Fulham'ı 2-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Cry.Palace böylece 26 puana yükseldi. Cry.Palace'yi ağırlayan Fulham ise 17 puanda kaldı.

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 15. Haftanın Sonuçları
        06.12.2025 15:30
        Aston Villa
        2
        Arsenal
        1
        İY(1-0)
        06.12.2025 18:00
        Tottenham Hotspur
        2
        Brentford
        0
        İY(2-0)
        06.12.2025 18:00
        AFC Bournemouth
        0
        Chelsea
        0
        İY(0-0)
        06.12.2025 18:00
        Manchester City
        3
        Sunderland
        0
        İY(2-0)
        06.12.2025 18:00
        Newcastle United
        2
        Burnley
        1
        İY(2-0)
        06.12.2025 18:00
        Everton
        3
        Nottingham Forest
        0
        İY(2-0)
        06.12.2025 20:30
        Leeds United
        3
        Liverpool
        3
        İY(0-0)
        07.12.2025 17:00
        Brighton & Hove Albion
        1
        West Ham United
        1
        İY(0-0)
        07.12.2025 19:30
        Fulham
        1
        Crystal Palace
        2
        İY(1-1)
        08.12.2025 23:00
        Wolverhampton
        1
        Manchester United
        4
        İY(1-1)

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 15. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Arsenal
        		15 10 3 2 33 19
        2
        Manchester City
        		15 10 1 4 31 19
        3
        Aston Villa
        		15 9 3 3 30 7
        4
        Crystal Palace
        		15 7 5 3 26 8
        5
        Chelsea
        		15 7 4 4 25 10
        6
        Manchester United
        		15 7 4 4 25 4
        7
        Everton
        		15 7 3 5 24 1
        8
        Brighton & Hove Albion
        		15 6 5 4 23 4
        9
        Sunderland
        		15 6 5 4 23 1
        10
        Liverpool
        		15 7 2 6 23 0
        11
        Tottenham Hotspur
        		15 6 4 5 22 7
        12
        Newcastle United
        		15 6 4 5 22 2
        13
        AFC Bournemouth
        		15 5 5 5 20 -3
        14
        Brentford
        		15 6 1 8 19 -3
        15
        Fulham
        		15 5 2 8 17 -4
        16
        Leeds United
        		15 4 3 8 15 -10
        17
        Nottingham Forest
        		15 4 3 8 15 -11
        18
        West Ham United
        		15 3 4 8 13 -12
        19
        Burnley
        		15 3 1 11 10 -14
        20
        Wolverhampton
        		15 0 2 13 2 -25

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 16. Hafta Maçları
        13.12.2025 18:00
        Chelsea
        Everton
        13.12.2025 18:00
        Liverpool
        Brighton & Hove Albion
        13.12.2025 20:30
        Burnley
        Fulham
        13.12.2025 23:00
        Arsenal
        Wolverhampton
        14.12.2025 17:00
        Nottingham Forest
        Tottenham Hotspur
        14.12.2025 17:00
        Sunderland
        Newcastle United
        14.12.2025 17:00
        Crystal Palace
        Manchester City
        14.12.2025 17:00
        West Ham United
        Aston Villa
        14.12.2025 19:30
        Brentford
        Leeds United
        15.12.2025 23:00
        Manchester United
        AFC Bournemouth
