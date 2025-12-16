İngiltere Premier Ligi'nde 15. haftanın sonuçları ve puan durumu

İngiltere Premier Ligi'nin 15. haftasının kapanışını yapan mücadelede, Wolves ve Man United takımları karşı karşıya geldi.

Man. City, sahasında Sunderland'ı ağırladığı maçı 3-0 kazanarak 31 puana yükseldi, Sunderland ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

Man United, 15. haftada Wolves'i deplasmanda 4-1 yenerek 25 puana yükseldi, Wolves ise haftayı 2 puanla kapadı.

Deplasmandaki zorlu karşılaşmada Liverpool, Leeds Utd ile başa baş bir mücadele sergiledi. 3-3 berabere kalan takımlar puanları paylaştı. Bu skorun ardından her iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı. Liverpool 23 puana ulaşırken Leeds Utd ise 15 puana yükseldi.

Chelsea, deplasmanda AFC Bournemouth ile oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrılarak sahadan 1 puanla ayrıldı; bu sonuçla Chelsea 25 puana ulaşırken AFC Bournemouth ise 20 puana yükseldi.

Zorlu müsabakada ev sahibi Aston Villa, rakibi Arsenal'ı etkili oyunuyla 2-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 30'a yükseltti.

Tottenham, evindeki mücadelede rakibi Brentford'u 2-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

Newcastle Utd., evindeki mücadelede rakibi Burnley'i etkili oyunuyla 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Newcastle Utd. puanını 22'ye yükseltti.