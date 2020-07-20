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İngiltere’nin en uzun süre koronavirüs tedavisi gören hastası iyileşti

İngiltere’de 130 gündür koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören Fatima Bridle iyileşti. Bridle, 40 gün boyunca komada akciğer iltihabı, koronavirüs ve sepsis ile mücadele etmişti

Koronavirüs
DHA

İngiltere’nin en uzun süre koronavirüs tedavisi gören hastası Fatima Bridle (35) iyileşti. 130 gündür verdiği mücadelenin ardından sağlığına kavuşan Bridle, Fas tatili ardından semptomları göstermeye başlamıştı.

DHA'nın haberine göre, Bridle’ın 56 yaşındaki eşi Tracy Bridle’ın da Mart ayının başında ilk semptomları gösterdiği öğrenildi.

Southampton Genel Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan Bridle kendisiyle ilgilenen doktor ve hemşireler için şu ifadeleri kullandı : “İnanılmazlar. Yeni bir hayat için bana şans veren tüm doktor ve hemşirelere tek tek teşekkür ederim. Burada olmaktan mutluyum. Rüya gibi.”

Fatima Bridle, 18 Mart’ta gördüğü antibiyotik tedavisinin cevap vermemesi üzerine yoğun bakıma kaldırılmış 40 gün boyunca komada akciğer iltihabı, koronavirüs ve sepsis ile mücadele etmişti.

Fatima Bridle

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