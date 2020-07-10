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İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 5,80, aylık yüzde 1,36 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. İnşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,80 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 7,09, aylık yüzde 1,03 arttı

İnşaat maliyet endeksi
HABERTURK.COM

İnşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,80 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,78, işçilik endeksi %0,51 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %1,55, işçilik endeksi %15,37 arttı.

BİNA İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 7.09, AYLIK YÜZDE 1.03 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,09 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,40, işçilik endeksi %0,31 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %3,31, işçilik endeksi %15,30 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 1.55, AYLIK YÜZDE 2.51 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,55 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,10, işçilik endeksi %1,29 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %3,99 azaldı, işçilik endeksi %15,59 arttı.

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