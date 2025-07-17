İnşaat malzemeleri ihracatı mayısta 2,84 milyar dolara yükseldi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından her ay hazırlanan dış ticaret endeksinin mayıs sonuçları açıklandı.

Buna göre, mayısta inşaat malzemesi sanayisinin ihracatı yıllık bazda yüzde 5,6 artarak 2,84 milyar dolara ulaştı. Miktar açısından değerlendirildiğinde sektör ihracatı yüzde 9 artışla 4,92 milyon tona çıktı. Böylece ihracatta değer ve miktar olarak 2022 Eylül ayından sonraki en yüksek seviyeye ulaşıldı. Son 12 aylık inşaat malzemesi ihracatı da 29,73 milyar dolara çıktı.

Mayısta ihracatın nisana göre yüksek düzeyde artması dikkati çekti. Bu alanda değer bazında 428 milyon dolar, miktar bazında ise 831 bin ton yükseliş yaşandı.

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Pazarlarda tarife beklentilerinin yarattığı belirsizlikler yaşanırken, Türkiye alternatif tedarikçi olarak öne çıktı. Emtia fiyatları mayısta yükselirken, ülke içinde alınan ilave sıkılaşma önlemleri finansman sıkıntılarını artırdı.

Mayısta inşaat malzemesi sanayisinin kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatı 0,58 dolar oldu.

İthalat yüzde 14,4 azaldı

İnşaat malzemesi sanayisi ithalatı ise mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 azalarak 996 milyon dolara geriledi. Miktar bazında mayısta yaklaşık 347 bin tonluk ithalat gerçekleşirken, ortalama ithalat birim fiyatı 2,87 dolar oldu.